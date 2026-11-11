“Tenemos un abogado de ministro y no un agricultor”: Parlamentarios de RN cuestionan a Jaime Campos por sus dichos sobre las exportaciones de fruta

En medio de las movilizaciones de camioneros por el precio de los combustibles y las dificultades que enfrenta el sector agrícola para comercializar sus productos, parlamentarios de la Región de La Araucanía cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, sobre la caída de las exportaciones de fruta.

Las críticas apuntaron a los dichos del secretario de Estado, quien planteó que las dificultades para exportar permitirían que los consumidores chilenos accedan a estos productos a precios más bajos. Una postura que fue cuestionada por el diputado René Manuel García y el senador Miguel Becker, ambos parlamentarios de Renovación Nacional (RN).

Tras ello, García sostuvo que el ministerio debe coordinarse con otras carteras para buscar soluciones a los problemas logísticos, las interrupciones en los puertos y el incremento en el precio de los combustibles.

“Nadie está en desacuerdo con que coman fruta barata, pero la misión de un ministro de Agricultura es buscar soluciones, solucionar el problema de los puertos, hablar con los camioneros, hablar con sus otros ministros para que se baje el combustible y puedan tener los camiones sin problema. Eso es lo que tiene que hacer un ministro”, enfatizó.

El diputado fue especialmente crítico con la conducción de la cartera y cuestionó la falta de experiencia del secretario de Estado en el trabajo agrícola.

“La verdad que ahora entiendo por qué la agricultura está como está, porque tenemos un abogado de ministro y no un agricultor que ha sufrido todas las inclemencias que hemos sufrido todos los que de una u otra manera trabajamos en el campo”, añadió.

Becker advierte por impacto en exportaciones

Por su parte, el senador Becker advirtió que las consecuencias de las movilizaciones van más allá de los problemas de conectividad y movilidad, ya que también podrían afectar el traslado de productos agrícolas hacia los mercados internacionales.

“El problema aquí no es solo la conectividad o la movilidad de las personas, sino que tenemos un problema grave con las exportaciones de frutas que provienen de nuestra región y, en ese sentido, el Gobierno debe tomar las medidas en forma urgente y el ministro de Agricultura no puede decir que vamos a comer mucha fruta a precio barato cuando la fruta es de exportación y esos son ingresos también para nuestro país”, señaló.

Finalmente, Becker reiteró la necesidad de que el Ejecutivo y los representantes de los transportistas encuentren una solución a la brevedad, considerando los efectos que una prolongación del conflicto podría tener sobre las actividades productivas y el comercio exterior.

En tanto, García llamó directamente al titular de Agricultura a rectificar sus declaraciones y a prestar atención a los costos que enfrentan los agricultores de La Araucanía, especialmente por el precio de los combustibles.

“Le ruego al ministro que corrija sus dichos, que se preocupe de la agricultura y empiece a trabajar por los agricultores, sobre todo la región de la Araucanía, que hoy día regar una hectárea de papa sale un millón doscientos”, concluyó.