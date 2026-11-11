“Vamos a comer fruta como locos”: Ministro de Agricultura destaca que precios estarán más baratos tras la caída en las exportaciones

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, planteó que se podrá acceder a frutas con precios más baratos en el país tras los diversos sistemas frontales que han afectado las exportaciones del sector agrícola.

En conversación con Radio Infinita, Campos indicó que los volúmenes de producción de frutas van a disminuir y que la calidad de los productos se podría ver afectada por los eventos meteorológicos causados por el fenómeno de El Súper Niño. Por ello, analizó que las exportaciones serán mucho más bajas este año.

“A raíz de los fenómenos climáticos que estamos padeciendo y que probablemente vamos a padecer en las próximas semanas (…), van a disminuir los volúmenes de producción en Chile, de 140 a 100 (millones de cajas de cerezas), pero también va a afectar un poco la calidad de la fruta chilena. Por tanto, los volúmenes de exportación van a ser significativamente menores y eso va a ir todo al mercado interno“, señaló.

En esa línea, sostuvo que no le sorprendería que, “mirado desde el punto de vista interno, ya que opera la ley de oferta y demanda, este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos, porque parte de lo que no vamos a poder exportar se va a vender en el mercado interno”.

“Y todos sabemos que los precios que se pagan por la fruta chilena en el exterior son muy superiores a los precios que se pagan en el mercado nacional”, agregó.

Así las cosas, destacó que él mismo ha observado precios más bajos en las frutas, ejemplificando aquello con la venta de cerezas.

“Estamos en los primeros días de noviembre. ¿Cuánto debería costar un kilo de cerezas? Según mis cuentas, de $6.000 l a $7.000 el kilo, porque está comenzando (la temporada). El domingo pasé por fuera de la Vega Central en Mapocho y vi que estaban vendiendo a $1000 el kilo. Y una nuera me dijo que había comprado a $1.500. Yo quedé impactado”, comentó.

“¿Qué quiere decir? Depende de cómo lo mires. Para los consumidores a lo mejor es bueno”, cerró.