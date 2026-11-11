Republicanos acusan “actuar matonesco” de diputada Pizarro y solicitarán máximas sanciones ante Comisión de Ética

La Bancada de Diputados Republicanos anunció que denunciará ante la Comisión de Ética de la Cámara a la diputada Lorena Pizarro (PC), tras el altercado que protagonizó este miércoles con su par Javiera Rodríguez (Rep.) durante una sesión de la Corporación.

El episodio ocurrió en medio de la tramitación del Presupuesto 2027, específicamente durante la discusión de las indicaciones correspondientes al Ministerio de Justicia. En ese contexto, la diputada Rodríguez tomó la palabra y manifestó su “repudio a quienes han robado la propiedad de los derechos humanos en Chile. Mi repudio a esa gran compañía llamada Compañía de Derechos Humanos“.

De acuerdo al comunicado, la legisladora comunista se levantó de su asiento y cruzó la sala hasta llegar al sector donde se ubican los pupitres de los representantes republicanos. En ese lugar, habría insultado a Rodríguez, a quien trató de “energúmena” en reiteradas ocasiones.

Desde la tienda política cuestionaron que el episodio se produjera pese a las advertencias de la mesa de la sala y calificaron lo ocurrido como un “actuar matonesco dentro del hemiciclo“.

Además, los parlamentarios republicanos apuntaron contra los antecedentes de la diputada comunista y sostuvieron que Pizarro “ha protagonizado situaciones similares de amedrentamiento y amenazas en el pasado”.

Por lo mismo, solicitaron que la representante del distrito 13 reciba las máximas sanciones contempladas en los artículos 347 y 348 del Reglamento de la Corporación, consistentes en la censura y una multa equivalente al 25% de su renta líquida mensual.