TC declara admisible requerimiento de la oposición contra decreto que modifica normas de construcción

Esta tarde, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requirimiento que diputadas y diputados de oposición presentaron en contra del decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que busca modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

La acción fue ingresada por 46 parlamentarios, apoyados por distintos alcaldes del sector y del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quienes acusan que los cambios podrían incentivar la edificación de “guetos verticales”, como lo que sucedió en Estación Central.

Además, acusan que el decreto excede las atribuciones reglamentarias del Ejecutivo e invade competencias que la ley reserva a los planes reguladores comunales y a los municipios, lo que podría perjudicar las normas de densidad, constructibilidad y estacionamientos.

Tras ello, el TC resolvió que “se acoge a tramitación el requerimiento deducido en lo principal de fojas 1; al primer y quinto otrosíes, por acompañados los documentos; al segundo, tercer y cuarto otrosíes”.

Esta medida se transforma en un revés para el Ejecutivo, ya que esperaba que el TC rechazara este requerimiento.