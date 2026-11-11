Por alza de los combustibles: Fedequinta se suma al paro nacional de camioneros y anuncia movilizaciones en rutas 68 y 78

Esta noche, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) confirmó que se unirán al paro nacional de manera indefinida, en el marco de las movilizaciones que mantienen camioneros independientes a lo largo del país.

A partir de las 23:00 horas de este miércoles, el gremio paralizará sus actividades y desde mañana comenzarán a movilizarse en la Ruta 68, como también en la Ruta 78 hacia el puerto de San Antonio.

Además, confirmaron la presencia de camiones en el enlace Algarrobo, en el enlace La Pólvora y también en el cruce Malvilla de la Ruta 78.

En el comunicado recalcaron que “el objetivo de esta movilización es exigir al Gobierno medidas concretas, inmediatas y efectivas que permitan frenar las continuas alzas del combustible y entregar estabilidad al sector”.

Tras ello, insistieron en que “esta determinación no busca perjudicar a la ciudadanía ni a la cadena logística nacional, sino visibilizar una problemática que amenaza la subsistencia de numerosas empresas transportistas”.

“Hacemos un llamado a la unidad, organización y responsabilidad de todos los transportistas, privilegiando siempre una movilización pacífica y el diálogo con las autoridades“, cerró el escrito.