Paro de camioneros continúa este jueves: Revisa los cortes y restricciones en las rutas 5 Sur, 68 y 78

El paro de camioneros continúa este jueves 12 de noviembre con nuevas complicaciones de tránsito en distintas carreteras del país, principalmente en las rutas 5 Sur, 68 y 78, donde se mantienen cortes parciales y congestión vehicular.

Las movilizaciones, iniciadas el martes 10 de noviembre en rechazo al alza de los combustibles, mantienen a grupos de transportistas detenidos en sectores de las autopistas, con restricciones para los demás conductores.

¿Qué rutas presentan cortes por el paro de camioneros?

De acuerdo con los reportes de las concesionarias y Transporte Informa, las principales restricciones durante la mañana de este jueves son las siguientes:

Ruta 68, enlace Algarrobo: se reporta congestión a la altura del kilómetro 65, en dirección a Valparaíso, debido a la presencia de camioneros movilizados.

se reporta congestión a la altura del kilómetro 65, en dirección a Valparaíso, debido a la presencia de camioneros movilizados. Ruta 68, Ciudad de Los Valles: permanecen restringidas las pistas derecha y central en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 11, en la comuna de Pudahuel.

permanecen restringidas las pistas derecha y central en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 11, en la comuna de Pudahuel. Ruta 5 Sur, sector Lo Herrera: los transportistas mantienen ocupadas las pistas derecha y central a la altura del kilómetro 27. Además, se encuentra cerrado el acceso de ingreso Lo Herrera.

los transportistas mantienen ocupadas las pistas derecha y central a la altura del kilómetro 27. Además, se encuentra cerrado el acceso de ingreso Lo Herrera. Ruta 78, Talagante: se registra una restricción de la pista izquierda en el kilómetro 38, debido a las manifestaciones.

Ante las alteraciones, se recomienda a los conductores considerar tiempos adicionales de desplazamiento y conducir con precaución en los sectores afectados.

Gremios de camioneros se reunirán con el Gobierno

La nueva jornada de manifestaciones coincide con las gestiones del Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con los transportistas, quienes exigen medidas para enfrentar el aumento del precio del diésel.

Durante la mañana de este jueves está prevista una reunión en La Moneda entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

Ambas organizaciones están encabezadas por Sergio Pérez y Juan Araya, respectivamente.

Las movilizaciones se mantienen después de que las conversaciones entre el Gobierno y sectores del transporte concluyeran sin acuerdo durante el miércoles.

En paralelo, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que agrupa a cerca de 800 transportistas, confirmó su incorporación a la paralización, con movilizaciones previstas en las rutas 68 y 78.