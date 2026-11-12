Empresa constructora deberá pagar indemnización por daños ocasionados durante construcción de edificio en Viña del Mar

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a la empresa constructora Desco S.A. a pagar una indemnización de $658.000 por los daños ocasionados durante la construcción de un edificio en Viña del Mar.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, María Soledad Melo y Mireya López, rechazó el recurso de casación presentado por la parte demandante.

De esta manera, quedó confirmada la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que mantuvo la condena contra Desco S.A. por concepto de daño emergente, pero descartó la responsabilidad de Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A.

Según establecieron los tribunales, únicamente se logró acreditar la utilización de áreas verdes del condominio por parte de trabajadores de la constructora. En cambio, no se demostró que los daños denunciados en las fachadas fueran atribuibles a la empresa, ni que las vibraciones de la maquinaria provocaran asentamientos del terreno.

Asimismo, el fallo estableció que las excavaciones asociadas a la emisión de polvo se realizaron antes de la intervención de Desco, mientras que el uso de grúas y el tránsito de camiones contaban con autorización municipal, sin que se constataran infracciones.

La Corte Suprema concluyó que la parte recurrente no logró demostrar errores en la valoración de las pruebas ni infracciones legales que permitieran modificar lo resuelto por los tribunales inferiores.

Por ello, determinó que “el arbitrio de nulidad de fondo debe ser desestimado por adolecer de manifiesta falta de fundamento”, manteniendo la indemnización de $658 mil y el rechazo de la demanda contra la inmobiliaria.