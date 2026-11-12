La Roja volverá a jugar con Colombia esta fecha FIFA: A qué hora se enfrentan y dónde verlo en vivo

La Selección Chilena disputará el próximo martes 17 de noviembre su segundo partido amistoso ante Colombia, en el marco de la última fecha FIFA de 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova recibirá al conjunto colombiano en el Estadio Nacional de Santiago, cuatro días después del primer encuentro entre ambas selecciones, programado para el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

La doble fecha ante el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo forma parte de la preparación de La Roja de cara a sus próximos desafíos internacionales, entre ellos las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Para estos encuentros, Córdova convocó a 26 futbolistas, entre los que destacan Guillermo Maripán, Williams Alarcón, Darío Osorio y Ben Brereton.

¿A qué hora juegan Chile vs. Colombia?

El segundo amistoso entre Chile y Colombia se disputará el martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas de Chile.

El compromiso tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Colombia?

El partido será transmitido en vivo por televisión abierta a través de Mega, canal que cuenta con los derechos de los amistosos de La Roja durante esta fecha FIFA.

Además, Mega 2 ofrecerá una transmisión con interpretación en Lengua de Señas Chilena.

Por streaming, el encuentro estará disponible mediante MegaGO, plataforma que también contempla una alternativa de transmisión en calidad 4K HDR y acceso a estadísticas avanzadas del partido.

El enfrentamiento ante Colombia marcará el cierre del calendario internacional de la Selección Chilena en 2026.