Ley de Presupuestos 2027: Cámara Baja aprobó partidas de Defensa, Obras Públicas y Agricultura

Ayer miércoles continuó la discusión por la Ley de Presupuestos 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia se aprobaron las partidas para los ministerios de Defensa, Obras Públicas y Agricultura.

En el caso de Defensa, fue respaldada con 124 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.

Los parlamentarios valoraron que se aumenten en 7,6% los recursos destinados al ministerio; sin embargo, plantearon la necesidad de mantener un adecuado financiamiento en el Presupuesto 2027 para la Directamar y la Dirección General de Aeronáutica Civil por el control de las fronteras marítima y aérea de Chile.

En tanto, en la partida del MOP se visó con 102 votos a favor, 29 en contra y una abstención, y se destacó el incremento de 8,9%. Alrededor de 3,5 billones se destinarían a inversión pública.

En esta partida se rechazaron los recursos para el Programa de Conservaciones por Administración Directa de la Dirección de Vialidad.

Por otro lado, la partida de Agricultura fue aprobada con 65 votos a favor y 61 en contra.

De todos modos, se rechazaron los fondos para el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) con 49 votos a favor, 77 en contra y una abstención); y para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con 47 a favor, 78 en contra y 2 abstenciones.

Los diputados también rechazaron las transferencias de Corfo a los programas de Fomento productivo y Seguro Agrícola. Tampoco se respaldaron los aportes a Comercialización de Pequeños Productores de Trigo (Cotrisa), a la Fundación para la Innovación Agraria y una glosa sobre emergencias agrícolas.

Durante el análisis y votación también se expresaron críticas transversales a la gestión del ministro de Agricultura, Jaime Campos. Distintos sectores reclamaron por la disminución que se considera para los fondos del Indap y del programa Prodesal.

En esa línea, los legisladores comentaron que producir en el campo sale más caro actualmente y que no existen medidas para fomentar su desarrollo. Por ello, hicieron énfasis en que el país necesita de su agricultura.