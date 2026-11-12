“Todo tiene un costo”: Dirigente camionero defiende movilizaciones y pide comprensión por demoras en rutas

El presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, Manuel Bernales, defendió la continuidad del paro de camioneros y pidió comprensión a la ciudadanía ante las complicaciones de tránsito provocadas por las movilizaciones en distintas carreteras del país.

En conversación con Radio 13C, el dirigente sostuvo que las protestas buscan conseguir medidas para contener el precio de los combustibles y aseguró que los manifestantes no mantienen las rutas completamente bloqueadas.

“Todo tiene un costo”, señaló Bernales, quien afirmó que, pese a las demoras, los vehículos pueden continuar su desplazamiento por las carreteras.

“Primero que nada, no hay nada bloqueado. Se demora en pasar, pero están pasando los vehículos, están las pistas abiertas, pasan los vehículos de ambulancia y todo”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva jornada de manifestaciones de transportistas, con restricciones parciales y congestión en rutas como la 5 Sur, 68 y 78.

“Estamos peleando el combustible para todos”

El representante gremial también hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar las movilizaciones, al señalar que el incremento de los combustibles repercute en el costo de vida de las familias.

“Yo le pregunto al ciudadano, a ese que con suerte puede ir a una feria porque no le da para ir a un supermercado: ¿usted está feliz pagando un combustible caro? ¿Está feliz pagando por la lechuga, el tomate, mucho más caro o está disconforme?”, cuestionó.

En esa línea, Bernales emplazó al Ejecutivo a adoptar medidas que permitan reducir los precios y cuestionó su respuesta frente a las demandas de los transportistas.

“Apóyennos, señores del Gobierno, que hoy día los chilenos los elegimos (…) para que ustedes cambiaran e hicieran las cosas mejor, no peor, que hoy día no las están haciendo bien”, manifestó.

Finalmente, el dirigente insistió en que las demandas del sector no buscan beneficiar exclusivamente a los camioneros, sino también a otros conductores afectados por el alza de los combustibles.

“El llamado a la ciudadanía es a tenernos ayuda, comprensión, que nosotros no estamos peleando para un grupito de personas ni para nosotros en forma individual, estamos peleando el combustible para todos”, afirmó, antes de mencionar a los conductores de furgones escolares y vehículos particulares.