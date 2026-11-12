Senador Bianchi se inclina por derogar ley de rebaja de condenas: “Lo importante es que esta ley se elimine”

El senador independiente Karim Bianchi se mostró partidario de derogar la ley que permite rebajas de condena y aseguró que actualmente existen condiciones políticas para avanzar por ese camino, en medio de la discusión legislativa abierta tras la crisis por los beneficios otorgados a condenados.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario cuestionó que se tramiten de manera paralela iniciativas que buscan, por una parte, eliminar el mecanismo y, por otra, establecer una interpretación de su alcance.

“El Gobierno está como gobernando por sí y por si acaso (…) ¿van a derogar o van a interpretar?”, planteó.

A juicio de Bianchi, el escenario político cambió durante las últimas semanas y hoy la eliminación del beneficio aparece como una alternativa viable.

“Yo creo que tenemos que avanzar hacia lo que es viable hoy, y es viable hoy el poder derogar”, afirmó.

“Lo importante es que esta ley se elimine”, agregó.

Advierte por falta de cupos carcelarios

El senador sostuvo que el endurecimiento del cumplimiento de las condenas debe considerar también la situación del sistema penitenciario y advirtió que eliminar beneficios sin ampliar la capacidad de las cárceles puede generar una nueva crisis.

“Está bien avanzar en la puerta giratoria, pero no tenemos espacio para tanto reo”, señaló.

Bianchi aseguró que no ha escuchado una respuesta suficiente respecto de cómo enfrentar el aumento de la población penitenciaria que podría producirse si las penas comienzan a cumplirse de manera íntegra.

“Podemos derogar, podemos interpretar, podemos parar la puerta giratoria, pero tenemos una capacidad de cupos carcelarios que es muy reducida”, afirmó.

En ese sentido, llamó a complementar los cambios legislativos con un plan para habilitar nuevos cupos y evitar un mayor hacinamiento en los recintos penitenciarios.