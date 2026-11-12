Subtel ejecuta cobro de más de $2.500 millones a WOM por incumplimientos en el despliegue de su red 5G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) notificó este jueves a WOM la ejecución de un cobro de 62.749,11 UF, equivalentes a unos $2.560 millones, debido a incumplimientos en el despliegue de su red 5G.

La empresa debía tener recepcionadas el 90% de las obras técnicas comprometidas al 30 de septiembre de 2026.

Según informó el organismo, las fiscalizaciones determinaron que WOM alcanzó un cumplimiento de 53,01% en la banda 700 MHz, 68,21% en AWS y 67,55% en la banda 3,5 GHz, porcentajes inferiores a la meta establecida en el acuerdo transaccional suscrito con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Subtel precisó que la normativa exige que las obras estén recepcionadas y operativas, con al menos siete días continuos de transmisión verificada. Por ello, el montaje de una torre o la presentación de antecedentes documentales no constituyen, por sí solos, el cumplimiento de los compromisos.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, defendió la medida y sostuvo que corresponde hacer cumplir el acuerdo suscrito durante la administración anterior. Además, cuestionó las condiciones otorgadas a la compañía: “Un proyecto cuyo despliegue acumula tres años de retraso difícilmente puede considerarse beneficioso para la ciudadanía, especialmente cuando se trata de infraestructura comprometida para mejorar el acceso a las telecomunicaciones”.

Pese a los incumplimientos, WOM mantiene el plazo del 31 de diciembre de 2026 para completar el 100% de la infraestructura comprometida, la que deberá estar desplegada y recepcionada por Subtel. Si no cumple, el regulador evaluará nuevas medidas sancionatorias conforme a la legislación y al acuerdo vigente.

La autoridad también ratificó que la empresa deberá pagar íntegramente las 950.000 UF comprometidas como compensación al Fisco, sin posibilidad de reemplazar ese monto por infraestructura propia. El pago se realizará en cuatro cuotas anuales iguales, entre 2027 y 2030, con la primera exigible a comienzos del próximo año.

Con esta nueva ejecución, el total de cobros y compensaciones exigidos a WOM, tanto pagados como pendientes, alcanza 1.682.059,26 UF, equivalentes a casi US$ 70 millones. La cifra incluye las boletas pagadas por retrasos en el despliegue de 5G en octubre de 2023 (352.900 UF), las correspondientes al proyecto Fibra Óptica Nacional (316.410,15 UF), el nuevo cobro y las compensaciones pactadas con el CDE.

WOM: “Seguimos trabajando para completar el mayor despliegue de 5G del país”

A través de una declaración, la empresa señaló que “en WOM seguimos trabajando intensamente para completar el mayor proyecto de despliegue 5G del país, una iniciativa que contempla más de 5.000 sitios a nivel nacional y una amplia cobertura territorial. A la fecha, el 92% de las antenas del proyecto total se encuentran operativas y recepcionadas conforme por la Subtel”.

“Pese a las diversas complejidades que hemos enfrentado durante su ejecución, muchos de ellos asociados a emergencias climáticas y otras circunstancias ajenas a la compañía, mantenemos todos nuestros esfuerzos técnicos y operacionales enfocados en cumplir con los compromisos acordados con el Estado para el 31 de diciembre de 2026”, sentenciaron.