Presidente de la CNTC descarta adherir a paro de transportistas y dice que “parte de la solución está en los anuncios que hizo el gobierno”

Hasta La Moneda llegaron el presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, para reunirse con el biministro Claudio Alvarado.

La cita ocurre en medio del paro de transportistas que está en su cuarta jornada y que continúa a pesar de los anuncios que realizó el Gobierno la noche de este miércoles.

Cabe recalcar que ni la CNTC ni la CNDC se han adherido a la movilización, la cual ha sido liderada por otros grupos de transportistas.

En su arribo al palacio presidencial, Pérez afirmó: “Nosotros estamos trabajando con Juan desde marzo. Y (también) con el Gobierno y con el Ejecutivo”.

“Hemos hecho un trabajo importante. Y el trabajo que hemos hecho es justamente para proteger a los pequeños camioneros, porque los camioneros más grandes trabajamos o trabajan con polinomios de variabilidad y reajustabilidad. Es decir, si sube el diésel, la tarifa va a subir automáticamente”, aseveró.

Pérez fue consultado sobre dichos de camioneros pequeños, quienes han dicho no sentirse representados por los gremios más grandes.

“Cada persona es responsable de sus actos y de sus acciones. Nosotros tenemos la tranquilidad e informamos permanentemente del trabajo que hacemos y, como les digo, estamos trabajando justamente para los pequeños y medianos transportistas porque todos nos iniciamos con un camión y sabemos cómo cuesta crecer”, respondió.

“Cada persona tiene su opinión. Nosotros trabajamos con Juan y con otras organizaciones desde marzo y estamos teniendo buenos resultados“, reiteró.

De todos modos, el líder de la CNTC dijo que “le advertimos al gobierno y yo creo que el gobierno llegó un poco tarde, no escucharon bien nuestras advertencias”.

“Parte de la solución está en los anuncios que hizo el gobierno”, agregó.

Consultado sobre si cree que la propuesta del Gobierno debería mejorar para no adherirse al paro, contestó: “Es que nosotros no nos vamos a adherir a este paro porque el mandato de nuestras bases ayer en Concepción fue claro y nítido: que buscáramos una solución urgente, ayudemos que el país vuelva a la normalidad”.

“No es normal que estén las carreteras obstruidas; estamos en periodo de exportación de cerezas. Hay muchas externalidades negativas; por lo tanto, nuestro llamado es a buscar una solución”, remarcó.

Pérez recalcó que el anuncio del Ejecutivo “sirve mucho. Veamos ahora cómo ayudamos nosotros a resolver”.