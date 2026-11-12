Gobierno aclara que congelamiento de combustibles por 90 días solo regirá para las alzas: Eventuales bajas llegarían a las bencineras

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió al anuncio realizado ayer miércoles por el Ejecutivo de congelar los precios de los combustibles en el país por 90 días.

Dicha medida se dio a conocer en medio de la alta presión a raíz de movilizaciones que comenzaron con agrupaciones de camioneros, pero a las que se fueron plegando otros gremios de transporte a lo largo del país.

En conversación con Radio Duna, Arenas señaló que “aquí estamos hablando de un tema nacional y por eso nuestras propuestas, más que estar dirigidas a un gremio concreto, son propuestas para el país en su conjunto”.

Respecto al anuncio de congelamiento de tarifas, detalló que “vamos a presentar un proyecto de ley hoy día. La idea es que ojalá esté tramitado antes del próximo martes para poder revertir esa alza. Para nosotros ideal sería que esté promulgado el martes para que no pase otra semana con el alza”.

Finalmente, indicó que dicha propuesta solo congelará las alzas, y que en caso de haber bajar en el precio, estas deberían materializarse.

Congelamiento es hasta febrero y ojo, que el congelamiento es a lo que sube. Porque si es que baja, se va a aplicar la baja. Así que si los precios internacionales mejoran, por supuesto que se va a notar una mejoría en los precios a los consumidores.