“El 90% votamos por Kast”: Presidente de confederación de dueños de camiones confiesa desilusión del gremio con el Gobierno

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, abordó las expectativas que mantenía el sector frente al Gobierno de José Antonio Kast y reconoció el descontento que ha generado el escenario económico entre los transportistas.

En conversación con Radio Pauta, el dirigente aseguró que una amplia mayoría de los camioneros apoyó electoralmente al actual Mandatario, por lo que existían altas expectativas sobre las medidas que adoptaría su administración.

“Nosotros, el 90% de los camioneros, votamos por el Presidente Kast. La gente estaba muy esperanzada y eso está golpeando”, afirmó Araya. La cifra corresponde a una estimación del dirigente.

Consultado sobre si los transportistas se sentían decepcionados por la respuesta del Ejecutivo a sus demandas, Araya recurrió a una expresión popular para describir lo que esperaban del nuevo Gobierno.

“Nosotros pensábamos que aquí íbamos a amarrar los perros con longanizas”, manifestó, en referencia a las expectativas de prosperidad que existían entre los camioneros.

Las diferencias entre los gremios en medio del paro

Las declaraciones se producen durante la tercera jornada de movilizaciones de camioneros en distintas carreteras del país, en rechazo al incremento de los precios de los combustibles, especialmente del diésel.

Sin embargo, la organización que encabeza Araya no se ha sumado oficialmente a la paralización impulsada por agrupaciones de pequeños y medianos transportistas.

La CNDC y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), presidida por Sergio Pérez, han optado por mantener las conversaciones con el Ejecutivo, aunque también han expresado su preocupación por el impacto del alza de los combustibles en el sector.

Entre sus demandas se encuentra congelar el precio del diésel durante seis meses, una medida que consideran necesaria para enfrentar el incremento de los costos operacionales.