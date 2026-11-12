La caída de Jensen Huang: Nvidia anuncia la renuncia inmediata de su CEO y nombra a Colette Kress como reemplazante interina

La tecnológica estadounidense Nvidia anunció este jueves la renuncia inmediata de Jensen Huang a sus cargos de presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio de la compañía, que lideró durante 33 años.

A través de un comunicado, la empresa informó que Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá como CEO interina. La ejecutiva mantendrá sus responsabilidades financieras mientras el directorio busca un sucesor permanente, proceso que considerará candidatos internos y externos.

La compañía también anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como el primer presidente de su directorio. El ejecutivo destacó la trayectoria de Kress y manifestó su respaldo a la nueva administración.

“El directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones”, señaló Jones.

Por su parte, Kress afirmó que “la fortaleza de Nvidia siempre ha provenido de su gente y, junto con nuestro equipo directivo, estoy comprometida a seguir construyendo sobre las extraordinarias bases que Jensen creó durante los últimos 33 años”.

La nueva CEO interina trabaja en Nvidia desde septiembre de 2013, período en el que ha encabezado su área financiera. Anteriormente, desempeñó funciones durante cerca de 25 años en compañías tecnológicas, entre ellas Cisco y Microsoft.

La polémica caída de Jensen Huang

La salida de Huang se produce después de que el directorio anunciara una investigación independiente por informaciones sobre un supuesto intento de inteligencia extranjera dirigido contra el ejecutivo.

En ese momento, Nvidia señaló que no tenía razones para creer que sus secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense hubieran resultado comprometidos.

El cambio de liderazgo ocurre días antes de que Nvidia presente sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2027, cuya publicación está programada para el próximo martes 17 de noviembre.