Tendría un costo fiscal de casi US$ 550 millones: Gobierno ingresa proyecto para revertir alza de los combustibles y congelar subidas de la bencina y el diésel hasta febrero

El Gobierno ingresó un proyecto de ley para contener las alzas de los precios de la gasolina y el diésel y aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga, en medio de un paro de camioneros que se mantiene en distintas rutas del país.

La primera medida apunta a revertir el alza de cerca de $40 por litro que registraron el diésel y las bencinas de 93 y 97 octanos el 11 de noviembre. Para ello, el Ministerio de Hacienda podrá dictar, por única vez y antes del 24 de noviembre, un decreto que fije el componente variable del impuesto específico, de modo que los precios informados por ENAP vuelvan a los vigentes al 4 de noviembre.

Además, el proyecto impide nuevas alzas en los precios de la gasolina y el diésel hasta el 3 de febrero de 2027. La restricción solo aplica a las subidas, por lo que si el precio internacional baja, el precio interno también lo hará. Una vez vencido el plazo, volverán a regir las reglas generales del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Proyecto reemplaza iniciativa anterior y amplía medidas para transportistas

La iniciativa reemplaza a un primer proyecto, que limitaba las alzas durante 90 días y que el Gobierno puso en pausa el miércoles, a la espera del resultado de las negociaciones con los transportistas. Los gremios movilizados lo habían considerado insuficiente.

Para el transporte de carga, el proyecto eleva de forma transitoria la devolución del impuesto específico al diésel. Hoy la ley la fija en 20%, independiente del tamaño de la empresa. Durante todo 2027, irá de 80% a 31%, según los ingresos anuales del transportista.

También establece de forma permanente que, cuando el MEPCO genere montos negativos de recuperación del impuesto, que hoy obligan a las empresas a pagarle al fisco, estos se descuenten de los créditos de IVA del mes y de los siguientes.

Costo fiscal de las medidas alcanzará US$ 547 millones

Según el informe financiero, las medidas tendrán un costo fiscal aproximado de US$ 176 millones y de US$ 372 millones en 2027. En total, el efecto alcanzará cerca de US$ 547 millones.

La minuta del proyecto advierte que el conflicto en Medio Oriente restringió la oferta mundial de combustibles refinados, lo que afecta directamente a Chile, que importa la mitad del diésel que consume. Respecto de los niveles previos al conflicto, el diésel ha subido cerca de 80% y las gasolinas, alrededor de 40%.

Entre el 5 de marzo y el 5 de noviembre, el MEPCO tuvo un impacto fiscal de cerca de US$ 1.422 millones.

Paro de camioneros mantiene bloqueos en distintas rutas del país

El proyecto llega en medio de un paro que comenzó el lunes en Los Ángeles, Osorno y Curicó y que se extendió a nivel nacional el martes, impulsado por la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y gremios del centro-sur.

Las movilizaciones han provocado bloqueos parciales en la Ruta 5 y en las rutas 68 y 78, y en los últimos días se han sumado la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), microbuses del Biobío y camiones grúa.

El principal punto de desacuerdo es la duración del congelamiento de los precios. Mientras el Gobierno ofrece mantenerlos hasta el 3 de febrero, Fuerza del Norte exige congelarlos por al menos cuatro meses.

Las dos mayores confederaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), no se han sumado al paro, pero piden un congelamiento del diésel por seis meses.