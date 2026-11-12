Ministra Rincón responde a camioneros por alza de combustibles y recuerda aumentos bajo Piñera y Boric: “Los recursos no vienen del aire”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó este jueves las movilizaciones de camioneros por el alza de los combustibles y defendió los recursos destinados por el Gobierno para contener los incrementos, además de comparar la evolución del precio del diésel durante las últimas tres administraciones.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado sostuvo que las medidas para enfrentar el encarecimiento de los combustibles requieren financiamiento y llamó a los transportistas a reconocer los esfuerzos del Ejecutivo.

“Los recursos no vienen del aire, vienen de distintas fuentes”, afirmó Rincón.

En esa línea, agregó que espera que “todos pongamos de nuestra parte, que los transportistas en todos los niveles entiendan que aquí hay un esfuerzo importante que se está haciendo”.

La comparación de Rincón entre los gobiernos de Piñera, Boric y Kast

Durante la entrevista, la ministra también comparó los precios del diésel bajo las administraciones de Sebastián Piñera, Gabriel Boric y José Antonio Kast, con el objetivo de contextualizar los incrementos registrados durante el actual Gobierno.

Según las cifras expuestas por Rincón, durante el segundo mandato de Piñera el diésel registraba un valor de referencia de $627,91 por litro, mientras que durante la administración de Boric alcanzó los $1.049,07.

La secretaria de Estado sostuvo que, bajo el actual Gobierno, el combustible ha continuado su tendencia al alza, en un escenario internacional marcado por conflictos bélicos.

En ese contexto, planteó que los aumentos registrados en las distintas administraciones deben considerarse al evaluar las demandas actuales del transporte de carga.

Rincón llama a resolver el conflicto mediante el diálogo

Respecto de la continuidad del paro, la ministra reconoció la necesidad de abordar las diferencias entre el Gobierno y los transportistas, pero cuestionó la efectividad de las manifestaciones.

“Siempre he creído en el diálogo para abordar las diferencias. Creo que la movilización no nos ayuda mucho en resolver un problema que afecta a todos”, expresó.