Presidencia confirma que presidente Kast sí realizará gira a Asia: “Va en directo beneficio para los intereses y desarrollo de Chile”

Presidencia confirmó que el presidente José Antonio Kast sí llevará a cabo la gira que tiene contemplada en Asia.

Esto, ante dudas por una posible cancelación a raíz del paro de camioneros que va en su cuarto día.

La movilización de los transportistas continúa pese a los planteamientos que se han realizado desde el Gobierno, que este jueves reingresó el proyecto de ley que busca contener el alza en el precio de los combustibles.

“El viaje del Presidente a Asia se mantiene conforme a lo programado. Se trata de una agenda muy internacional relevante, donde se reunirá con los líderes más importantes del Asia Pacífico, como el presidente de China y la primera ministra de Japón, lo cual va en directo beneficio para los intereses y desarrollo de Chile“, precisaron desde Presidencia.

Y añadieron que el mandatario “está siguiendo de cerca la situación de las movilizaciones, en permanente coordinación con sus ministros y equipos de Gobierno”.

A modo general, la iniciativa reingresada por el Ejecutivo buscará revertir el incremento de cerca de $40 por litro del diésel y las bencinas de 93 y 97 octanos este miércoles 11 de noviembre.

Asimismo, frena nuevas alzas en los precios de la gasolina y el diésel hasta el 3 de febrero de 2027.