Kast se reúne con el CEO de JPMorgan, el mayor banco de EE.UU., para hablar de reformas e inversión en Chile

El presidente José Antonio Kast se reunió este jueves en La Moneda con Jamie Dimon, presidente del directorio y CEO de JPMorgan Chase & Co., el mayor banco de Estados Unidos, en el marco de la primera visita del ejecutivo a Chile en una década.

El mandatario dio a conocer el encuentro a través de su cuenta de X. “Me reuní con Jamie Dimon, presidente del directorio y CEO de JPMorgan Chase & Co. Conversamos sobre las reformas estructurales que estamos impulsando en Chile, sobre las enormes presiones de la economía internacional y sobre las oportunidades de inversión en el país”, escribió Kast.

Me reuní con Jamie Dimon, presidente del directorio y CEO de JPMorgan Chase & Co. Conversamos sobre las reformas estructurales que estamos impulsando en Chile, sobre las enormes presiones de la economía internacional y sobre las oportunidades de inversión en el país. https://t.co/F98kvpGUbO — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 12, 2026

Jamie Dimon visita Chile con agenda centrada en empresarios

La visita de Dimon tiene una agenda acotada, centrada en reuniones con clientes del banco y empresarios chilenos. El lunes 16 de noviembre encabezará un almuerzo con ejecutivos y empresarios locales en la casona de Viñedos Chadwick, en Puente Alto.

El banquero suele viajar al menos una vez al año a los países donde JPMorgan concentra clientes importantes. En octubre de 2025 visitó Buenos Aires, donde se reunió con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y en julio de este año estuvo en Madrid, donde compartió una cena con ejecutivos de grandes empresas españolas.

¿Quién es Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan?

Jamie Dimon asumió como CEO de JPMorgan el 31 de diciembre de 2005 y, un año después, también como presidente del directorio.

Bajo su conducción, el banco atravesó la crisis financiera de 2008 y la crisis de la banca regional de Estados Unidos en 2023, y se consolidó como la mayor entidad financiera del país, con activos cercanos a US$ 4,4 billones.

En el último año, el ejecutivo ha advertido públicamente sobre el riesgo de una inflación persistente y sobre los efectos inflacionarios del gasto público.