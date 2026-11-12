Visita a Perú: Papa León XIV recibió la Llave de la Ciudad y firmó el Libro de Oro de Lima

(EFE) – El papa León XIV recibió este jueves la Llave de la Ciudad y firmó el Libro de Oro de la Municipalidad de Lima, en una ceremonia encabezada por el alcalde de la capital peruana, Renzo Reggiardo, como parte del segundo día de la visita apostólica del pontífice a su país adoptivo.

El pontífice, quien arribó a Perú al atardecer de este miércoles, hizo una breve parada ante el Palacio Municipal, en la plaza de Armas de Lima, para participar en esta ceremonia, antes de sostener una reunión con los obispos peruanos.

La Municipalidad destacó que la entrega de la llave “representa una tradición de hospitalidad que forma parte de la historia de Lima” y del reconocimiento de sus autoridades.

Reggiardo le entregó, además, una camiseta de la selección de fútbol de Perú, que el pontífice mostró brevemente, tras lo cual el alcalde lo guió durante un breve momento al interior de la sede municipal para develar una placa conmemorativa.

“A través de este gesto, la ciudad abre simbólicamente sus puertas al pontífice y le expresa el afecto de los vecinos de Lima, en un momento de especial significado para los peruanos”, señaló la municipalidad limeña.

La Llave de la Ciudad reproduce una pieza entregada en 1806 al antepenúltimo virrey Fernando de Abascal, como un “símbolo de la apertura de las puertas de la capital y de la hospitalidad con la que Lima recibe a quienes la visitan”.

Como parte del recibimiento, el pontífice también dejó un mensaje en el Libro de Oro de Lima, un registro protocolario en el que se conservan las firmas y mensajes de personajes distinguidos que visitan la capital peruana.

La Municipalidad destacó que la visita del papa representa “un momento significativo para los peruanos, que reconocen en el pontífice a una figura cercana a la historia del país”, por lo que esta ceremonia buscó dejar “constancia de su paso” por la sede municipal e incorporarlo “a la memoria histórica” de la capital.

León XIV, estadounidense que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, tendrá un encuentro con los obispos de Perú, con los que trabajó durante su larga vida pastoral en el país, donde fue obispo de la ciudad norteña de Chiclayo hasta 2023.

Tras arribar a Lima al atardecer de este miércoles, el pontífice realizó un recorrido multitudinario, en el que se calcula que fue recibido por unos 3 millones de personas, para llegar a la Plaza de Armas y visitar en el Palacio de Gobierno a la presidenta peruana, Keiko Fujimori.