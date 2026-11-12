En plena crisis con camioneros: Quiroz abandona el Congreso y viaja a La Moneda para reunirse con Kast

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abandonó este jueves sus actividades en el Congreso Nacional, en Valparaíso, para trasladarse hasta La Moneda y reunirse con el Presidente José Antonio Kast, en medio de las negociaciones del Gobierno para poner fin al paro de camioneros.

El secretario de Estado se encontraba en el Parlamento para participar en la discusión de las partidas del proyecto de Presupuesto 2027, cuando interrumpió su agenda y viajó a Santiago.

De acuerdo con lo trascendido en medios, Quiroz se trasladó hasta el Palacio de Gobierno para participar en un encuentro con Kast, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas.

La reunión se produjo después de una nueva instancia de diálogo entre el Ejecutivo y representantes del transporte de carga y pasajeros, en medio de las movilizaciones iniciadas el martes por el alza de los combustibles.

Las negociaciones del Gobierno con los camioneros

Durante la jornada, el Gobierno recibió en La Moneda a representantes de seis organizaciones del transporte: la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Fenabus, la Asociación Nacional de Buses, ChileTransportes y Agetich.

La instancia buscó acercar posiciones frente a las demandas de los transportistas, que incluyen medidas para contener el precio del diésel y enfrentar el incremento de sus costos operacionales.

Las conversaciones se desarrollan después de que el Ejecutivo anunciara una propuesta para congelar los precios de los combustibles hasta febrero de 2027, medida que requiere tramitación legislativa y que no ha conseguido poner fin a las manifestaciones.