Kast y paro de camioneros: “No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación (…) a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para pasar”

El Presidente José Antonio Kast se refirió este jueves a la situación a raíz del paro de camioneros de los últimos días, al que gradualmente se han plegado otros gremios de transportistas a lo largo del país.

Dicha movilización se produce en medio de las recientes alzas en el precio de los combustibles.

En medio del inicio de las paralizaciones, el Gobierno anunció un proyecto para congelar las nuevas subidas de los valores por 90 días; no obstante aquello, distintas agrupaciones mantienen caminos cortados parcial o totalmente.

Sobre este punto, el Presidente Kast señaló que “esperamos, con la ayuda de todos los chilenos —transportistas, comerciantes, mineros, agricultores, pescadores—, que lo saquemos juntos adelante”.

Posteriormente, aseguró: “Pero no nos perdamos. Esto es entre todos, no unos contra otros. No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”.

“No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable, y nadie puede estar sometido a eso”, agregó.

Finalmente, recalcó: “Muy claro. Esto es entre todos, no contra algunos. Así que les pido a todos que empecemos a trabajar firme y constante por nuestra patria. Muchas gracias”.