Gobierno advierte a camioneros por bloqueos tras anunciar congelamiento de combustibles: “Ya no hay excusas”

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, reforzó este jueves el llamado del Gobierno a poner fin a los bloqueos de carreteras en medio del paro de camioneros, luego de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para contener el alza de los combustibles.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la autoridad defendió las propuestas comprometidas por La Moneda y advirtió que los distintos ministerios utilizarán las herramientas disponibles para enfrentar eventuales interrupciones del tránsito.

“Ya no hay excusas para estar bloqueando caminos”, afirmó Mackenna, en respaldo a las declaraciones realizadas previamente por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

El subsecretario sostuvo que el Ejecutivo también tiene la responsabilidad de garantizar el desplazamiento de las personas que necesitan utilizar las carreteras.

En ese sentido, señaló que “las distintas herramientas que tiene el Gobierno las va a utilizar cada uno de los ministerios de acuerdo a las circunstancias”.

Asimismo, indicó que existe coordinación entre las autoridades, Carabineros y las concesionarias de autopistas para abordar posibles contingencias, incluido el abandono de camiones en las rutas.