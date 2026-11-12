Continúan las altas temperaturas: DMC pronostica hasta 38 °C en cinco regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó por el pronóstico de altas temperaturas en la zona norte y centro del país.

El aviso de la entidad detalló que, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura, se esperan máximas de hasta 38 °C en cinco regiones.

Las altas temperaturas se desarrollaron desde la tarde del miércoles pasado y se extendieron hasta esta jornada.

Las altas temperaturas han marcado el clima de la semana, ya que el miércoles se registraron máximas de hasta 31 °C en algunas comunas de la Región Metropolitana.

¿Cuáles son las regiones que se verán afectadas?

De acuerdo con la DMC, son cinco las regiones que esperarán máximas que superan los 35 °C:

Región de Antofagasta (pampa).

Región de Atacama (precordillera).

Región de Coquimbo (precordillera y valles precordilleranos).

Región de Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos).

Región Metropolitana (cordillera de la costa, valle y precordillera).

Revisa el pronóstico detallado por región:

En paralelo, también se alertó por un evento de temperaturas extremas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, con máximas de hasta 31 °C.