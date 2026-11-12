Continúan las altas temperaturas: DMC pronostica hasta 38 °C en cinco regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó por el pronóstico de altas temperaturas en la zona norte y centro del país.
El aviso de la entidad detalló que, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura, se esperan máximas de hasta 38 °C en cinco regiones.
Las altas temperaturas se desarrollaron desde la tarde del miércoles pasado y se extendieron hasta esta jornada.
Las altas temperaturas han marcado el clima de la semana, ya que el miércoles se registraron máximas de hasta 31 °C en algunas comunas de la Región Metropolitana.
¿Cuáles son las regiones que se verán afectadas?
De acuerdo con la DMC, son cinco las regiones que esperarán máximas que superan los 35 °C:
- Región de Antofagasta (pampa).
- Región de Atacama (precordillera).
- Región de Coquimbo (precordillera y valles precordilleranos).
- Región de Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos).
- Región Metropolitana (cordillera de la costa, valle y precordillera).
Revisa el pronóstico detallado por región:
En paralelo, también se alertó por un evento de temperaturas extremas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, con máximas de hasta 31 °C.
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