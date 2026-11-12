Ministerio de Agricultura anuncia Plan de Acción Temprana para enfrentar temporada triguera: Contempla recursos por $9.500 millones

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, anunció el Plan de Acción Temprana para enfrentar la próxima temporada triguera.

La autoridad visitó la planta de Cotrisa en Parral, donde informó que se contemplan recursos por $9.500 millones para una eventual activación del poder de compra, además de disponer infraestructura para poner en marcha programas de compra o guarda de trigo, de acuerdo a la evolución del mercado.

El Ministerio de Agricultura proyecta que en alrededor de dos semanas esté habilitada la apertura de la temporada de compra.

El Plan de Acción Temprana fue presentado en respuesta a las inquietudes expresadas por organizaciones y gremios cerealeros de zona centro y centro-sur del país, específicamente de las regiones del Maule y Ñuble, que “concentran conjuntamente más del 20% de la superficie nacional cultivada con trigo”.

Desde el Ministerio señalaron que el anuncio “se enmarca en un escenario internacional de mayor estrechez en la oferta de trigo. Para la temporada 2026/27 se proyecta una disminución de 2,6% en la producción mundial, junto con una reducción de las existencias globales, lo que refuerza la importancia de monitorear los precios internacionales y el funcionamiento del mercado nacional”.

El subsecretario afirmó que “estamos lanzando el inicio de la temporada de compra de trigo, tanto inaugurando la nueva planta secadora, de tal manera de poder dar una herramienta adicional a los productores de trigo, maíz o arroz”.

“¿Qué es lo relevante de iniciar la temporada anticipada? Es que nuestros agricultores tienen hoy día un mecanismo previo para poder informarse cuáles van a ser los volúmenes de compra, cuáles son los estándares de calidad que se van a exigir para la temporada actual de cosecha”, planteó.

La autoridad también comentó: “Como Ministerio, estamos preocupados de dar certeza a los agricultores de que las condiciones se respeten, obviamente, que exista una capacidad logística de almacenamiento de trigo a nivel nacional en las distintas plantas que maneja Cotrisa y, de tal manera, el próximo año ir por más: mayor volumen, mejores precios y garantías para que los agricultores se puedan proyectar con mayor superficie”.

En esa línea, la planta de Cotrisa “cumple un rol estratégico, al contar con una capacidad de almacenamiento de 90 mil quintales, además de infraestructura para el acondicionamiento y análisis de calidad del grano, contribuyendo a una comercialización transparente y con criterios objetivos”.