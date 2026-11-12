Subsecretario Pavez asegura que propuesta para congelar alza de combustibles no es “definitiva” y confirma suma de Quiroz a la discusión

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la situación con el gremio de transportistas y se refirió a la propuesta del Ejecutivo de congelar el alza de combustibles hasta febrero de 2027.

En conversación con Radio Infinita, Pavez aseguró que la iniciativa del Gobierno para destrabar la movilización de camioneros no corresponde a la alternativa “definitiva”.

“El ministro Alvarado nunca dijo que esta es la propuesta final o esta es la propuesta definitiva. No, esta es una propuesta definitiva del gobierno en el sentido que la vamos a incorporar incluso cuando no se genere lo que quería con nosotros ayer, que era la firma de los acuerdos”.

Bajo esa línea, afirmó que la propuesta no solo beneficiaría a los transportistas e hizo el llamado a “hacer un esfuerzo para poder revertir a través de un proyecto de ley que el alza que se hizo efectiva hoy (jueves) pueda quedar sin efecto si intermitamos el proyecto y lo sacamos el día martes de la próxima semana”.

Remarcó que se trata de “una propuesta de congelación, no de precios, sino del alza“.



Asimismo, afirmó que el gobierno realizó esta propuesta “independiente de si fuera aceptada o no con los camioneros; va, pero en ningún caso se dijo: ‘no hay más propuestas’“.

“El gobierno está abierto al diálogo y lo hemos señalado en todos los tonos y vamos a seguir conversando hasta llegar a un acuerdo, que no tengo ninguna duda porque los camioneros también están pensando en nuestro país”, agregó.

La integración de Quiroz

Al ser consultado por el viaje del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a La Moneda durante la jornada de discusión de la Ley de Presupuesto 2027, afirmó que “el Ministerio de Hacienda ha estado permanentemente en la conversación a través del subsecretario (de Hacienda) Sebastián Vallebona” quien se encuentra en contacto con el subsecretario de Economía, de Transporte, y el Director General de Obras Públicas.

Agregó que han “estado acompañando al Ministro Alvarado en la conversación, también, por supuesto, al Subsecretario General de Gobierno”.

Asimismo, confirmó que Quiroz será parte de las propuestas y negociaciones con el gremio de transportistas tras confirmarse que las movilizaciones continúan.

“En un escenario en el cual se están revisando propuestas de distinto tipo, todas que involucran, las decisiones de la Hacienda Pública, el Ministro Quiroz también se va a incorporar a esas decisiones y sin perjuicio de que la tramitación del presupuesto sigue con los equipos que están en Valparaíso”, afirmó.

“Y por lo tanto, un gobierno serio no va a negociar por la prensa. Evidentemente yo no le puedo decir a ustedes ahora cuáles van a ser las nuevas propuestas del gobierno, pero el gobierno está abierto a seguir conversando“, concluyó.