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¿Bajarán las temperaturas?: Revisa el pronóstico del tiempo para este fin de semana

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Tras jornadas de calor intenso con máximas sobre los 30 °C en la capital y el norte del país, se aproxima un descenso en las temperaturas que marcará el cierre de la semana a partir de este viernes 13 de septiembre.

De acuerdo con los pronósticos, la inestabilidad meteorológica volverá e incluso traerá precipitaciones en la Región Metropolitana para los próximos días.

En una nueva edición de CNN Tiempo, el periodista José Miguel Mardones presentó el informe meteorológico según la zona y región para el viernes 13 de noviembre:

Norte Grande y Norte Chico

  • En Arica e Iquique se esperan máximas de hasta 26°C, acompañadas de nubosidad parcial y vientos de hasta 40 km/h.
  • Las zonas interiores (Tamarugal, Calama, San Pedro de Atacama y Copiapó) mantendrán altas marcas, con sensaciones térmicas atenuadas por la presencia de nubes matinales.

Zona Central

  • Tras los registros cálidos de los últimos días, los termómetros descenderán de manera más notoria desde el sábado en los valles de O’Higgins, el Maule y la Región Metropolitana.

Zona Sur y Patagonia

  • Se esperan chubascos débiles e intermitentes para la región de Magallanes, Aysén y Puerto Williams, con temperaturas que también tenderán a la baja hacia el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en la capital?

En el Gran Santiago, la baja de temperaturas comenzará a sentirse este viernes 13 de noviembre con máximas que rondarán entre los 30°C y 31°C bajo cielos despejados.

Sin embargo, la caída estará más presente durante el fin de semana. El sábado 14 la máxima bajará a 29°C, mientras que el domingo 15 de noviembre descenderá bruscamente hasta los 22°C.

Debido a la inestabilidad atmosférica, la tarde del domingo 15 de noviembre podrían llegar precipitaciones a la capital que se extenderían durante gran parte de la próxima semana.

Revisa el pronóstico completo aquí

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