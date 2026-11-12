¿Bajarán las temperaturas?: Revisa el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Tras jornadas de calor intenso con máximas sobre los 30 °C en la capital y el norte del país, se aproxima un descenso en las temperaturas que marcará el cierre de la semana a partir de este viernes 13 de septiembre.

De acuerdo con los pronósticos, la inestabilidad meteorológica volverá e incluso traerá precipitaciones en la Región Metropolitana para los próximos días.

En una nueva edición de CNN Tiempo, el periodista José Miguel Mardones presentó el informe meteorológico según la zona y región para el viernes 13 de noviembre:

Norte Grande y Norte Chico

En Arica e Iquique se esperan máximas de hasta 26°C , acompañadas de nubosidad parcial y vientos de hasta 40 km/h .

e se esperan máximas de hasta , acompañadas de nubosidad parcial y . Las zonas interiores (Tamarugal, Calama, San Pedro de Atacama y Copiapó) mantendrán altas marcas, con sensaciones térmicas atenuadas por la presencia de nubes matinales.

Zona Central

Tras los registros cálidos de los últimos días, los termómetros descenderán de manera más notoria desde el sábado en los valles de O’Higgins, el Maule y la Región Metropolitana.

Zona Sur y Patagonia

Se esperan chubascos débiles e intermitentes para la región de Magallanes, Aysén y Puerto Williams, con temperaturas que también tenderán a la baja hacia el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en la capital?

En el Gran Santiago, la baja de temperaturas comenzará a sentirse este viernes 13 de noviembre con máximas que rondarán entre los 30°C y 31°C bajo cielos despejados.

Sin embargo, la caída estará más presente durante el fin de semana. El sábado 14 la máxima bajará a 29°C, mientras que el domingo 15 de noviembre descenderá bruscamente hasta los 22°C.

Debido a la inestabilidad atmosférica, la tarde del domingo 15 de noviembre podrían llegar precipitaciones a la capital que se extenderían durante gran parte de la próxima semana.

Revisa el pronóstico completo aquí