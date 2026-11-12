Visita a Perú: Papa León XIV afirma que “la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad”

(EFE) – El papa León XIV afirmó este jueves que “la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas o hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”, en el acto dedicado a los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la Plaza de Armas de Lima, durante su segundo día de visita al país andino.

Ante unas 40.000 personas, el pontífice respondió a las cuestiones planteadas por representantes de la sociedad peruana sobre la discriminación cultural, el maltrato a las mujeres, los problemas familiares y los desafíos del mundo laboral y tecnológico.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres”, afirmó León XIV al citar a Benedicto XVI y recordó que el cristianismo proclama que hombres y mujeres poseen “igual dignidad y responsabilidad”.

El pontífice reivindicó que la dignidad humana “también exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres” y subrayó que su contribución “en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia es indispensable”.

Por ello, hizo un llamado no solo a los católicos, sino “a cada hombre y mujer de buena voluntad”: “¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!”.

El máximo jerarca de la Iglesia católica también defendió una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y advirtió que vivir en la diferencia “no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro”.

“Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”, añadió.

León XIV tuvo palabras de reconocimiento para las madres, tías y abuelas que, “muchas veces solas, afrontan numerosas dificultades para sacar adelante a sus hijos”.