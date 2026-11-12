Dólar sube $10 y cierra a un paso de los $1.000 presionado por la caída del cobre mientras las tensiones crecen Medio Oriente

El dólar cerró este jueves con un fuerte avance en el mercado local, impulsado por la fortaleza de la divisa a nivel global, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán y la caída del cobre.

La divisa estadounidense finalizó en $994,3, con un alza de $10,9 respecto del cierre anterior. El tipo de cambio había abierto en $984,5 y durante la sesión llegó a tocar un máximo de $996,6, acercándose nuevamente a la barrera de los $1.000.

El cobre, principal producto de exportación de Chile, cerró en US$ 6,22 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 1,18%, según datos de Cochilco, lo que restó soporte al peso chileno.

En tanto, el petróleo avanzó ante el debilitamiento de las expectativas de una pronta solución diplomática en Medio Oriente. El WTI subía 2,05% hasta los US$ 88,30 por barril, mientras que el Brent avanzaba 2,52% hasta los US$ 95,10.

Trump e Irán impulsan la demanda por dólares

Para el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, el principal detonante llegó a media mañana, cuando Trump señaló que no necesita alcanzar un acuerdo con Irán.

“Estas declaraciones reactivaron la aversión al riesgo, impulsaron los precios del petróleo y aumentaron la demanda por dólares como activo refugio”, explicó.

El analista agregó que a ese escenario se sumó la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva de Nvidia, quien será reemplazado de forma interina por Colette Kress, hasta ahora directora financiera de la compañía. Según Santillán, la noticia provocó una caída de hasta 7,7% en sus acciones y profundizó el deterioro del apetito por riesgo a nivel internacional.

Dólar se acerca a la barrera de los $1.000

En términos técnicos, Santillán indicó que el tipo de cambio rompió con claridad la resistencia de $990, nivel que ahora pasa a funcionar como primer soporte.

“Una ruptura sostenida sobre los $996,6 podría favorecer un nuevo intento de alcanzar los $1.000, mientras que una cifra de inflación menor a la esperada podría generar una corrección del tipo de cambio”, advirtió, en referencia al Índice de Precios al Productor de Estados Unidos que se publicará este viernes.

Por su parte, el ejecutivo senior de XTB, Ignacio Moraga, coincidió en que la presión viene del frente externo, en medio de declaraciones restrictivas de miembros de la Reserva Federal y de un mercado que comienza a darle mayor espacio a un alza de tasas de 50 puntos base.

“Hoy no parece haber un problema doméstico detrás del movimiento; es la fuerza del dólar global la que está arrastrando al tipo de cambio”, sostuvo.

“Con el dólar instalado en $995, la zona de $997 aparece como el último freno antes de entrar de lleno en la batalla por los $1.000. Si ese nivel cede y la presión internacional se mantiene, no sería extraño ver al dólar superar con comodidad la barrera psicológica de los $1.000 y comenzar a buscar los $1.007 durante las próximas sesiones”, concluyó Moraga.