Codelco y grupo indio firman acuerdo para avanzar en una alianza de exploración en el proyecto de cobre Kaburkaala

Codelco y Kutch Copper Limited (KCL), filial de Adani Enterprises, la matriz del conglomerado indio Grupo Adani, firmaron un memorándum de entendimiento (MoU) que establece los términos comerciales clave para formar una alianza estratégica de exploración en el proyecto de cobre Kaburkaala, ubicado en el distrito minero de Calama, en la Región de Antofagasta.

El acuerdo fue suscrito en Londres en el marco de la LME Week 2026, la principal semana de la industria de metales a nivel mundial. Asistieron el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, el director de KCL, Jeet Adani, y el CEO de Adani Natural Resources, Vinay Prakash, entre otros representantes.

Codelco y Adani avanzan en alianza para explorar proyecto de cobre

El memorándum es el resultado de un proceso que comenzó con un primer acuerdo firmado entre ambas compañías en 2025. En ese marco, los equipos técnicos de Adani y Codelco evaluaron en conjunto un portafolio de proyectos de cobre de la estatal, a través de un proceso de debida diligencia técnica que incluyó revisiones en terreno en Chile. Tras esa evaluación, Adani eligió Kaburkaala y presentó una propuesta para avanzar en su exploración.

“El nuevo memorándum representa un paso importante en el trabajo que hemos venido desarrollando con Adani durante el último año. Este proceso demuestra la capacidad de Codelco para atraer socios de clase mundial y generar valor a partir de su portafolio de exploración, resguardando al mismo tiempo los intereses de largo plazo de la Corporación y del Estado de Chile”, afirmó Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco.

Según informaron las compañías, la eventual asociación permitirá impulsar la exploración del proyecto con el aporte de capital, tecnología y capacidad de ejecución de proyectos a gran escala de Adani, combinado con el conocimiento geológico y la experiencia internacional de Codelco.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la estatal de generar valor a partir de su portafolio de exploración mediante asociaciones público-privadas, que le permiten compartir riesgos y acelerar el avance de proyectos.

En la junta extraordinaria de accionistas de la semana pasada, Fontaine planteó que Codelco necesita crecer y que su estrategia contempla hacerlo a través de este tipo de alianzas, en medio de un plan de recuperación que apunta a mejorar la rentabilidad de la compañía.

Grupo Adani busca asegurar suministro de cobre para la India

Para el Grupo Adani, uno de los mayores conglomerados de la India, con negocios en puertos, energía, logística e industrias primarias, el acuerdo es un paso en la construcción de una cadena de valor del cobre integrada.

La compañía busca conectar los recursos de exploración en Chile con el complejo de fundición que su filial KCL desarrolla en Mundra, en el estado de Gujarat, y asegurar el acceso de largo plazo al metal.

“Más que un activo minero, vemos esta alianza estratégica como una inversión de largo plazo en el futuro de la India. Al asegurar un acceso sólido a los recursos globales de cobre, estamos construyendo resiliencia en la cadena de suministro de las industrias críticas que impulsan el crecimiento de nuestro país”, sostuvo Jeet Adani.