Paro de camioneros: CNC advierte posibles problemas de abastecimiento y fija el lunes como plazo para normalizar rutas

Esta tarde, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió que la movilización de camioneros está generando inconvenientes en rutas estratégicas y podría afectar el abastecimiento de productos esenciales si esta situación se prolonga.

Desde el gremio llamaron a alcanzar un acuerdo a la brevedad y alertaron especialmente por las dificultades para distribuir productos que requieren cadena de frío, como las vacunas.

Según dieron a conocer, cerca del 70% de las rutas monitoreadas en algunas regiones registra velocidades promedio inferiores a 15 kilómetros, lo que estaría afectando los ciclos logísticos y aumentando los riesgos para la continuidad del abastecimiento.

Tras ello, señalaron que, debido a estas movilizaciones y el retrase, especialmente en transporte que requiere cadena de frío, “se han debido implementar medidas extraordinarias para asegurar su traslado, incluyendo apoyo de Carabineros y transporte aéreo, que tiene capacidades limitadas”.

De cara al futuro, la agrupación estableció este lunes como fecha límite para normalizar el tránsito. “Es fundamental que esta situación se normalice antes del lunes para evitar dificultades en la distribución de estos”, señaló en relación a los productos que necesiten cadena de frío.