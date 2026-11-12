Caída mundial de Outlook: Microsoft confirmó fallas y ya se encuentra trabajando para restaurar el servicio

La tarde de este jueves, usuarios y usuarias de diversos países alrededor del mundo reportaron problemas a la hora de acceder a diversos servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams y Copilot.

Los problemas afectaron el acceso y la conexión a estas plataformas, lo que generó dificultades para quienes intentaban utilizar herramientas de correo electrónico, comunicación y asistencia mediante inteligencia artificial.

A través de su cuenta oficial Microsoft 365 Status, la compañía confirmó inicialmente que estaba investigando los reportes relacionados con el acceso al correo electrónico: “Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en las Américas”.

We’re investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Más tarde, Microsoft entregó nuevos antecedentes sobre el alcance de la falla y advirtió que sus efectos podían extenderse a otras regiones. “Aunque estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región”, indicó.

“Estamos probando un cambio de configuración para solucionar un problema que provoca que los servidores fallen en las comprobaciones automáticas de su estado y queden fuera de servicio. En paralelo, hemos iniciado el reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando su estado a medida que vuelven a estar operativos”, añadieron a las 16:50 horas.

We’re testing a configuration change to address a problem that’s causing servers to fail automated health checks and become unavailable. In parallel, we’ve initiated a restart of all affected servers and are monitoring health as they return to service. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

La compañía informó que continuará entregando actualizaciones a través de su centro de administración, donde el incidente está identificado con el código EX1550543.

Los reportes mencionan principalmente dificultades en Outlook, Microsoft Teams y Copilot. Sin embargo, la advertencia de Microsoft sobre la conectividad de Microsoft 365 apunta a que los inconvenientes podrían involucrar a otros servicios de su ecosistema.

Hasta el momento, la empresa no ha informado una hora estimada para la normalización completa de las plataformas.