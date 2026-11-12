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Caída mundial de Outlook: Microsoft confirmó fallas y ya se encuentra trabajando para restaurar el servicio

Por Daniela Pérez
Caída mundial de Outlook: Microsoft confirmó fallas y ya se encuentra trabajando para restaurar el servicio

La tarde de este jueves, usuarios y usuarias de diversos países alrededor del mundo reportaron problemas a la hora de acceder a diversos servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams y Copilot.

Los problemas afectaron el acceso y la conexión a estas plataformas, lo que generó dificultades para quienes intentaban utilizar herramientas de correo electrónico, comunicación y asistencia mediante inteligencia artificial.

A través de su cuenta oficial Microsoft 365 Status, la compañía confirmó inicialmente que estaba investigando los reportes relacionados con el acceso al correo electrónico: “Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en las Américas”.

Más tarde, Microsoft entregó nuevos antecedentes sobre el alcance de la falla y advirtió que sus efectos podían extenderse a otras regiones. “Aunque estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región”, indicó.

“Estamos probando un cambio de configuración para solucionar un problema que provoca que los servidores fallen en las comprobaciones automáticas de su estado y queden fuera de servicio. En paralelo, hemos iniciado el reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando su estado a medida que vuelven a estar operativos”, añadieron a las 16:50 horas.

La compañía informó que continuará entregando actualizaciones a través de su centro de administración, donde el incidente está identificado con el código EX1550543.

Los reportes mencionan principalmente dificultades en Outlook, Microsoft Teams y Copilot. Sin embargo, la advertencia de Microsoft sobre la conectividad de Microsoft 365 apunta a que los inconvenientes podrían involucrar a otros servicios de su ecosistema.

Hasta el momento, la empresa no ha informado una hora estimada para la normalización completa de las plataformas.

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