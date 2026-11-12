Postulación a jardines infantiles 2027: Revisa las fechas clave, requisitos y cómo postular

Aún se encuentran disponibles las postulaciones a jardines infantiles y salas cuna para establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) durante 2027.
El proceso comenzó el pasado 19 de octubre y se extiende hasta el 27 de noviembre, siendo esta la principal vía para acceder a la educación parvularia pública este próximo año.
Una vez concluida esta etapa, los resultados serán entregados el 11 de diciembre, según el calendario de plazos de este periodo.
¿Cómo postular?: Paso a paso
El trámite se realiza de manera digital a través de las plataformas de la institución y se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web de junji.cl
- Registrarte en la plataforma o iniciar sesión.
- Completar los datos del adulto responsable y agregar al niño o niña.
- Agregar postulación.
- Ordenarlos por preferencia y envía tu postulación.
Desde Junji recuerdan que los apoderados pueden postular a más de un establecimiento.
¿Qué requisitos debo cumplir para postular?
Debes tener en cuenta los siguientes requerimientos que entrega ChileAtiende para una postulación exitosa:
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
- RUN o Identificador Provisorio Escolar (IPE) del menor.
- Documentos que acrediten lo declarado en la postulación (certificado de trabajo, estudio, médico por una situación de discapacidad, entre otros).
Además, JUNJI da a conocer los niveles de educación parvularia a los que se puede acceder:
- Nivel Sala Cuna: 0 a 2 años.
- Sala Cuna Menor: 0 a 1 año.
- Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años
- Nivel Medio: 2 a 4 años.
- Medio Menor: 2 a 3 años.
- Medio Mayor: 3 a 4 años.
- Nivel de Transición: 4 a 6 años.
- Primer Nivel de Transición: 4 a 5 años.
- Segundo Nivel de Transición: 5 a 6 años.
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