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Postulación a jardines infantiles 2027: Revisa las fechas clave, requisitos y cómo postular

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Aún se encuentran disponibles las postulaciones a jardines infantiles y salas cuna para establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) durante 2027.

El proceso comenzó el pasado 19 de octubre y se extiende hasta el 27 de noviembre, siendo esta la principal vía para acceder a la educación parvularia pública este próximo año.

Una vez concluida esta etapa, los resultados serán entregados el 11 de diciembre, según el calendario de plazos de este periodo.

¿Cómo postular?: Paso a paso

El trámite se realiza de manera digital a través de las plataformas de la institución y se deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web de junji.cl
  • Registrarte en la plataforma o iniciar sesión.
  • Completar los datos del adulto responsable y agregar al niño o niña.
  • Agregar postulación.
  • Ordenarlos por preferencia y envía tu postulación.

Desde Junji recuerdan que los apoderados pueden postular a más de un establecimiento.

¿Qué requisitos debo cumplir para postular?

Debes tener en cuenta los siguientes requerimientos que entrega ChileAtiende para una postulación exitosa:

  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
  • RUN o Identificador Provisorio Escolar (IPE) del menor.
  • Documentos que acrediten lo declarado en la postulación (certificado de trabajo, estudio, médico por una situación de discapacidad, entre otros).

Además, JUNJI da a conocer los niveles de educación parvularia a los que se puede acceder:

  • Nivel Sala Cuna: 0 a 2 años.
  • Sala Cuna Menor: 0 a 1 año.
  • Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años
  • Nivel Medio: 2 a 4 años.
  • Medio Menor: 2 a 3 años.
  • Medio Mayor: 3 a 4 años.
  • Nivel de Transición: 4 a 6 años.
  • Primer Nivel de Transición: 4 a 5 años.
  • Segundo Nivel de Transición: 5 a 6 años.

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