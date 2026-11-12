Delegado Codina llama a respetar la libre circulación y advierte que no puede existir “el que baila pasa”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió a los gremios de camioneros y transportistas que no pueden seguir cortando el libre tránsito en las carreteras.

Tras una reunión con el movimiento No + Tag, en la que no se logró un acuerdo, Codina llamó a respetar a los ciudadanos y criticó las agresiones que se han observado en algunas manifestaciones del país, al igual que la práctica de “el que baila pasa”.

“Las personas que siguen manifestándose no pueden cortar la libre circulación del resto de la población, eso es algo que está penado por ley. Por lo tanto, también le pido a la ciudadanía que, así como han visto la disposición al diálogo, cuando el gobierno y la autoridad respectiva vean que se producen situaciones (…) y tienen que tomar medidas enérgicas, también entendamos que esa es la obligación de las autoridades”, remarcó.

En esa línea, hizo un llamado para “respetar a los otros ciudadanos y entender que no puede existir agresión, no puede existir ‘el que no baila no pasa‘, no pueden existir medidas de fuerza para tratar de imponer su reclamo y que otras personas que tienen que desarrollar su vida de manera normal la vean afectada”.

Asimismo, aseguró que desde el Gobierno siguen teniendo disposición para llegar a un acuerdo y así poner fin a las paralizaciones convocadas por camioneros, a las que se han sumado otros gremios transportistas, al igual que el movimiento No + Tag. No obstante, sostuvo que el aumento de las demandas por parte del sector al Gobierno está “minando cualquier posibilidad de avanzar y lograr acuerdos”.

“Cuando tú vienes por el precio del combustible y después pones en la mesa uno, dos o diez temas más, lo que estás haciendo finalmente es minar cualquier posibilidad de avanzar, de lograr acuerdos”, aseguró.

“La gente ha visto medidas muy concretas, pero tampoco podemos llegar a que cada uno que va llegando a la cola empiece a poner temas diferentes, porque el día miércoles el tema principal que se planteó en la reunión (…) era congelar el precio del combustible. Ahí está la solución, pero ya hoy día les parece insuficiente“, añadió.

Codina pidió que no se “vaya corriendo el cerco” y que se entienda que “hay una realidad financiera que enfrenta nuestro país, que es muy compleja, pero así y todo el Gobierno está dando señales claras de que le preocupa lo que está viviendo la gente”.