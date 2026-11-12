Pavez tacha de “vergüenza” la práctica de “el que baila pasa” en paro de camioneros y pide “no repetir prácticas del octubrismo”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, criticó la práctica de “el que baila pasa”, que se ha desarrollado en algunas de las paralizaciones de camioneros en el país, y llamó a “no repetir prácticas del octubrismo”.

Pavez calificó la práctica en Radio Infinita como “una vergüenza (…) hago un llamado, como Gobierno, a no repetir las prácticas del octubrismo, que generaron mucho daño a la sociedad chilena”.

En esa línea, sostuvo que “la movilización en Chile está permitida, es un derecho constitucional, en la medida en que no afecte el normal funcionamiento de las instituciones, el normal funcionamiento del orden público y, por supuesto, no afecte la dignidad de las personas”.

“En todo el país hay videos tomados por los celulares de cada uno de los camioneros, en los que, por supuesto, se pueden ver distintas conductas que no corresponden“, añadió.

No obstante, remarcó que la mayoría de las movilizaciones “se han llevado adelante de manera pacífica, lo que, por supuesto, ha generado alteraciones (…), pero que en el global del normal funcionamiento institucional del país no ha generado las condiciones para poder aplicar legislación más dura”.

La autoridad, además, confirmó que el Gobierno aplicará “la ley cuando sea necesario; cuando se configuren los supuestos de afectación y se condigan con el tipo penal, por supuesto que la vamos a aplicar”.

Asimismo, afirmó que “en todos los puntos donde hay movilización hay presencia de Carabineros, están las delegaciones coordinando y, por supuesto, manteniendo el ambiente de diálogo, que es lo que quiere el Gobierno también”.