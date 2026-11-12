La renuncia de Jensen Huang golpea a Nvidia en bolsa y su valor de mercado retrocede a cerca de US$ 4 billones

Las acciones de Nvidia vivieron este jueves una jornada de fuertes pérdidas en Wall Street, luego de que la compañía confirmara la renuncia, con efecto inmediato, de su cofundador y CEO, Jensen Huang, quien estuvo 33 años al frente de la empresa.

Los títulos llegaron a desplomarse más de 14% durante la sesión, hasta tocar un mínimo de US$ 148,80, y luego recortaron buena parte de la caída.

Al cierre, la acción del fabricante de chips retrocedió 4,34%, hasta los US$ 166,19, con lo que su valor de mercado quedó en torno a los US$ 4 billones. El golpe, sin embargo, no se extendió con la misma fuerza al resto de la bolsa. El Nasdaq Composite bajó 0,39%, el S&P 500 cedió 0,35% y el Dow Jones retrocedió 0,36%.

Acciones de Nvidia retroceden tras salida de Jensen Huang

En el sector, el índice de semiconductores de Filadelfia cayó 0,54%, mientras TSMC perdió 1,86%, Intel 2,08% y Micron 1,59%. En la vereda contraria, AMD avanzó 5,86% y Broadcom subió 5,54%, en medio de la expectativa de que los clientes de Nvidia busquen alternativas ante la incertidumbre en la conducción de la empresa.

La salida de Huang llega tras días de escándalo. El 8 de noviembre, el ejecutivo admitió en una carta a sus trabajadores que le fue infiel a su esposa, luego de que se informara sobre su cercanía con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, cliente de Nvidia, a quien funcionarios estadounidenses consideran una espía china.

El directorio de la compañía abrió entonces una investigación independiente, y este miércoles The New York Times reportó una segunda relación extramarital, con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia.

Según un documento enviado al regulador, el directorio aceptó la renuncia de Huang el miércoles. En su reemplazo asumió como CEO interina Colette Kress, directora financiera de la compañía, quien mantendrá ese cargo mientras se busca un sucesor permanente.

Analistas advierten que la salida de Huang afecta la confianza en Nvidia

Para el analista de mercado de Capitaria, Agustín Vargas, la reacción del resto del sector muestra que los inversionistas apuntan a la empresa y no a la industria.

“El mercado está leyendo esto como un problema de Nvidia más que como un problema de toda la industria”, afirmó.

“El negocio de la IA sigue ahí. Lo que cambió es la confianza en la conducción de la empresa que lo lideraba”, agregó.

La caída de este jueves se suma a las fuertes pérdidas que la acción había acumulado desde que estalló el escándalo. Solo entre el lunes y el martes, Nvidia perdió más de US$ 400.000 millones en valor de mercado.

Vargas advirtió, de todas formas, que el riesgo no debe subestimarse: “Huang no era un CEO más, sino la cara del auge de la inteligencia artificial durante más de tres décadas, y su salida abre preguntas sobre la estrategia de la compañía, su relación con los reguladores y la búsqueda de un sucesor permanente”.

“Si el reemplazo se demora o aparecen nuevas complicaciones, la presión sobre el sector tecnológico podría extenderse”, añadió.

En la misma línea, el head of research de XTB, Ignacio Mieres, apuntó a los desafíos que enfrentará la compañía.

“El principal desafío será gestionar la transición de liderazgo, una posible reestructuración interna y la continuidad de sus ambiciosos planes de expansión en inteligencia artificial. Esta incertidumbre podría afectar la confianza de los inversionistas y generar un efecto contagio en el sector tecnológico, considerando el papel central de Nvidia en la industria”.

Nvidia presentará sus resultados el 17 de noviembre

El remezón llega además en un momento complejo para las acciones tecnológicas, con la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subiendo a 5,13%, lo que presiona las valorizaciones de las empresas de alto crecimiento.

A ello se suma que Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre el próximo 17 de noviembre, los primeros bajo la conducción de Kress.