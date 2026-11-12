Papa León XIV envía mensaje al presidente Kast durante sobrevuelo por Chile

El papa León XIV envió un telegrama al presidente José Antonio Kast durante su vuelo de Buenos Aires a Lima, en el marco de su gira oficial por Sudamérica.

Cabe recordar que el mandatario inició el pasado 6 de noviembre su gira por Sudamérica, en la que visitó los países de Uruguay, Argentina y Perú.

Actualmente, el sumo pontífice está en Perú, una visita que se extenderá por seis días, en los que visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

En Chiclayo, el papa León recorrerá la antigua diócesis en la que fue obispo durante ocho años, antes de ser llamado por el papa Francisco en 2023 para dirigir el Dicasterio de los Obispos.

Revisa el telegrama del papa León XIV a Kast

El mensaje que el sumo pontífice envió al mandatario chileno fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Santa Sede.

“Su Excelencia José Antonio Kast (…) Al sobrevolar el espacio aéreo chileno en mi viaje apostólico a Perú, le envío un cordial saludo a Su Excelencia y a sus conciudadanos, invocando sobre la nación los dones de paz y concordia de Dios Todopoderoso”, dice el mensaje.

El papa León XIV se reunió con el líder del Partido Republicano durante su gira de Estado en Europa, el 4 de noviembre, en el Vaticano.

Kast valoró en ese entonces que fue “una muy buena reunión (…) El santo padre nos ha manifestado su cariño y aprecio por Chile, país que conoce muy bien”.

En esa línea, destacó que el papa León XIV visitó múltiples veces el país cuando era superior de los agustinos: “Estuvo en varias ocasiones en Chile: Santiago, Concepción, San Pedro de la Paz y San Fernando. Tiene los mejores recuerdos de Chile, de lo que es la religiosidad popular”, señaló.