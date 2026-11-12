“Hemos llegado a un acuerdo”: Gobierno confirma pacto con camioneros para finalizar la paralización

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó este jueves que se alcanzó un consenso con los gremios de camioneros para deponer las movilizaciones, que se extendieron por tercer día consecutivo.

Desde La Moneda, y tras una reunión de más de tres horas, Alvarado salió acompañado por los presidentes y representantes gremiales de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur.

Allí informó en detalle la propuesta acordada con los camioneros para poner término al paro nacional convocado durante esta semana, y valoró la disposición al diálogo de los dirigentes.

“Ellos visibilizaron un problema, pero no se quedaron solamente ahí en la calle para que la ciudadanía conozca ese problema. Han integrado la conversación con nosotros como Gobierno para ser parte de la solución, y eso da cuenta de que el diálogo, la conversación honesta, la conversación franca y directa, siempre rinde frutos y siempre entrega buenos resultados”, sostuvo.

Así, anunció: “En nombre del Gobierno, del presidente Kast, queremos comunicarles una muy buena noticia. Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días y para que todos, las chilenas y chilenos, podamos volver a trabajar tranquilos y a circular por nuestras ciudades sin dificultades y sin problemas”.

“Este es un logro de todos, no es un logro de un Gobierno, no es un logro de un grupo de dirigentes; es un logro en la representación de cada uno de ellos, de todos los chilenos, desde Arica a Magallanes”, destacó.

La propuesta del Gobierno

En primer lugar, detalló que se revertirá la última alza de los combustibles ($39 en la gasolina y $42 en el diésel) y se aplicará una rebaja adicional de $100 por litro para este último. Las medidas se concretarán mediante un proyecto de ley ya ingresado al Congreso. “Esperamos que el próximo martes sea ley”, planteó.

Asimismo, señaló que se suspenderán las alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, aunque aclaró que, si los precios bajan a nivel internacional, también lo harán en Chile.

Alvarado confirmó que se modificará el impuesto específico a los combustibles, lo que aumentará el porcentaje de devolución de este tributo al diésel, quedando de la siguiente forma:

Pequeñas empresas (hasta 6.000 UF de facturación): Se unifican los dos primeros tramos antiguos. Ahora, estos transportistas recuperarán el 90 % del impuesto que paguen.

Medianas empresas (entre 6.000 y poco más de 20.000 UF): Recuperarán el 65 % del impuesto.

Grandes empresas (más de 20.000 UF): Antes recuperaban solo el 31 % del impuesto. Con este acuerdo, pasarán a recuperar el 50 %.

También se elevará el porcentaje de recuperación de peajes para buses de un 35 % a un 70 %, y se constituirá una mesa de trabajo con el sector para “atender requerimientos de carácter puntual”.