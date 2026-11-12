Julio Friedmann renuncia a la gerencia general de Enap tras cuatro años de resultados récord

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este jueves, a través de un hecho esencial, que su gerente general, Julio Friedmann, presentó su renuncia voluntaria al cargo. El ejecutivo permanecerá en la estatal hasta el 5 de febrero de 2027, período en el que ejercerá plenamente sus funciones, seguirá a cargo de la ejecución del plan de negocios y colaborará en el proceso de sucesión.

El presidente del directorio, Cristián Muga, explicó que la mesa iniciará a la brevedad la búsqueda de un reemplazante.

Friedmann llegó a la gerencia general de Enap en noviembre de 2022. Según la compañía, bajo su conducción la empresa registró utilidades históricas, redujo su deuda en más de US$ 1.000 millones, alcanzó récords en sus volúmenes de producción y desarrolló nuevos productos y negocios.

Enap inicia búsqueda de reemplazante de Julio Friedmann

“Quiero agradecer a nombre del Directorio la labor desplegada por Julio al frente de la Administración en estos años, que hoy nos permiten contar con una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas”, señaló Muga.

“Creemos que su aporte ha sido fundamental para sentar las bases para un nuevo ciclo de la empresa, en línea con los nuevos cambios de la industria energética”, agregó.

Por su parte, Friedmann sostuvo que su salida responde a una decisión personal. “Estoy orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero, y agradecido al Directorio por su confianza y por haber entendido mis razones para adoptar esta decisión personal”, afirmó.

Friedmann deja Enap con utilidades récord de US$ 1.112 millones

El ejecutivo deja la estatal en uno de sus mejores momentos financieros. En 2025, Enap obtuvo utilidades por US$ 847,8 millones, un alza de 108% respecto del año anterior y la mayor ganancia de su historia.

Este año la tendencia se ha profundizado y, entre enero y septiembre, la compañía acumuló utilidades por US$ 1.112 millones, un 119% más que en igual período de 2025, en medio de un ciclo internacional favorable para la refinación.

Los buenos resultados también se han traducido en mayores aportes al fisco. Durante este año, la empresa pagó dividendos equivalentes al 70% de las utilidades de 2025.

En julio, el directorio, ya encabezado por Muga, había ratificado a Friedmann en el cargo. En esa ocasión, el presidente de la estatal destacó que la administración tenía a su haber los mejores resultados de la historia de la empresa, aunque advirtió que se venía un período de márgenes más estrechos, con foco en la reducción de costos, la estabilidad operacional y el cumplimiento ambiental.

Renuncia se produce en medio de investigación ambiental a Refinería Aconcagua

La renuncia llega, además, en un momento complejo para la compañía. El 26 de octubre, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra la Refinería Aconcagua, en Concón, dos de ellos gravísimos, por entregar información falsa e incompleta sobre la eficiencia de su sistema de recuperación de azufre y por superar el límite anual de emisiones de dióxido de azufre.

La empresa arriesga multas por más de US$ 19 millones, además de la clausura o la revocación de su permiso ambiental.

Enap ha sostenido que el proceso se originó en una autodenuncia presentada por la propia empresa en enero, tras detectar inconsistencias, y que las emisiones no afectaron a la población.

Aun así, a comienzos de noviembre el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, pidió la salida de Friedmann y de la plana mayor de la estatal.