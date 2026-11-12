Quiroz cifra en US$ 500 millones el acuerdo con los camioneros y afirma: “Podemos hacer este esfuerzo hoy día porque se ha sido responsable durante el año”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cifró en cerca de US$ 500 millones el costo fiscal del acuerdo que el Gobierno alcanzó este jueves con las principales confederaciones de camioneros para mitigar el alza de los combustibles, y aseguró que la medida no altera las metas fiscales del Ejecutivo.

“En cuanto al costo fiscal, quiero señalar que el costo es relevante, del orden de los US$ 500 millones, no solo este año, sino que este año y el que sigue, principalmente cayendo en el año que sigue. Es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal”, afirmó el secretario de Estado tras la firma del acuerdo en La Moneda.

El acuerdo fue alcanzado por el Gobierno con la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y ChileTransporte, gremios que no estaban adheridos al paro, que mantienen grupos de pequeños y medianos camioneros con cortes de ruta en distintos puntos del país.

Acuerdo contempla rebaja de $142 por litro en el diésel

Entre las medidas, el Ejecutivo se comprometió a revertir el alza de $42 por litro del diésel aplicada este jueves, a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, y a sumar una rebaja adicional de $100 por litro, con lo que el descuento total llegará a $142. El nuevo techo de precio se mantendrá hasta el 31 de marzo.

A ello se suma la renovación, hasta diciembre de 2027, del reintegro del impuesto específico al diésel para los transportistas, con porcentajes ajustados según los ingresos de cada empresa, y un mecanismo para eliminar el efecto que tiene el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) sobre ese reintegro.

Quiroz apunta a la crisis energética internacional

Quiroz enmarcó las medidas en el escenario internacional que ha enfrentado el país durante el año. “Como país, como gobierno y como ciudadanos hemos debido enfrentar juntos este 2026 la crisis energética más grande de los últimos 50 años”.

“No es comparable a ninguna otra, en particular por el impacto que ha tenido el precio del diésel, por la destrucción masiva de refinerías en el mundo y por el virtual colapso de casi un quinto del transporte de combustibles a nivel internacional”, añadió.

El ministro explicó que el Gobierno ha buscado equilibrar la responsabilidad fiscal, el crecimiento y la mitigación del impacto de las alzas, aunque sin desacoplar los precios locales de los internacionales.

“El tercer objetivo es aminorar allí donde se pueda y con el máximo esfuerzo colectivo el impacto de estas alzas, pero nunca aislando al país de los precios internacionales, porque somos un país que tiene que importar la mitad del diésel”, indicó.

Gobierno también contempla medidas para buses interurbanos

En esa línea, destacó que la rebaja adicional apunta al transporte de carga por su rol en la economía, en particular en las exportaciones, y adelantó que también se atenderá la situación de los buses interurbanos.

Para el titular de Hacienda, la posibilidad de financiar estas medidas responde al manejo de las cuentas públicas durante el año.

“Podemos hacer este esfuerzo hoy día y podemos enfrentar este desafío hoy día porque se ha sido responsable durante el año”.

“Eso nos permite generar en esta situación actual un menor impacto y, sobre todo también, quizás, aprovechar mejor una coyuntura que puede ser positiva si es que la situación internacional comienza a normalizarse”, puntualizó.