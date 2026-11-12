Presupuesto 2027: Cámara aprueba recursos para Salud en medio de cuestionamientos y reservas de constitucionalidad

Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la partida del Presupuesto 2027 correspondiente al Ministerio de Salud tras una intensa discusión en que nuevamente la sesión se vio suspendida durante algunos minutos.

En tanto, en los recursos al Programa de Atención Primaria de Salud (APS), se aprobaron los gastos variables por 69 votos a favor y 63 en contra.

Esta partida tuvo 245 indicaciones, y una de las propuestas ingresadas por el diputado Carlos Carvajal (PPD), que aumentaba los fondos para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo Ley N°20.850 (Ley Ricarte Soto), resultó aprobada por 70 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones.

Por ello, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, declaró una reserva de constitucionalidad por esta indicación.

Otras indicaciones aprobadas

En tanto, para la Subsecretaría de Redes Asistenciales se aprobó la “priorización de continuidad de bienes y servicios necesarios para las acciones de diagnóstico oportuno, atención terapéutica durante todo el ciclo vital de personas autistas”.

Además, la inversión de $6.200 miles para la adquisición de equipos, equipamientos médicos y renovación de infraestructura para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pero con la inclusión de que el convenio para ello “deberá suscribirse dentro del primero trimestre del año”.

Otro tema que se incluyó fue una glosa que anuncia que “la Subsecretaría de Redes Asistenciales propenderá, en la programación de esta línea de inversión sectorial y dentro de sus competencias, a que la red pública de salud disponga de al menos una cámara hiperbárica operativa por región“.

Todas ellas recibieron reserva de constitucionalidad por parte del secretario de Estado.

El Partido Republicano sufrió una derrota al no lograr reducir a $1.000 las asignaciones para el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas en todas las regiones.