Presidenta del Senado destaca acuerdo entre el Gobierno y transportistas: Anuncia que ley estaría lista el próximo martes

Tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el gremio de transportistas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró la vía del diálogo para destrabar el conflicto y anunció que la Cámara Alta establecerá una ley que oficializará el pacto para el próximo martes.

“Una vez anunciado este acuerdo, corresponde ahora al Senado y al Congreso Nacional legislar con la máxima celeridad“, afirmó la autoridad.

Bajó esa línea afirmó que “tendremos una ley este próximo martes y, por supuesto, valorar el entendimiento alcanzado”.

“No olvidemos que nunca debimos llegar a esta situación. Chile lo construimos entre todos y, cuando algunos sectores expresan sus dolores y demandas, la respuesta no puede ser la amenaza, sino el diálogo”, continuó.

La máxima autoridad de la Cámara Alta enfatizó que la salida a la crisis demuestra una colaboración política y social: “Lo que hemos visto durante estas últimas horas es precisamente eso: sentarnos, conversar, escuchar y recoger esas demandas para plasmarlas en aquello que nos ordena como sociedad, que es la ley“.

Finalmente, la titular del Senado reiteró el compromiso institucional para tramitar las exigencias del sector de cara a la sesión clave de la próxima semana.

“Por eso, quiero reiterar nuestro compromiso de legislar con urgencia. Lo haremos de inmediato y el próximo martes tendremos una ley que permita implementar este acuerdo“, concluyó.