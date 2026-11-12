Gobierno arremete contra AC de la oposición: “Así de liviana, mal preparada y sesgada, no puede tener ningún triunfo en el Congreso”

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, arremetió contra la acusación constitucional que presentó la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante esta jornada.

Al ser consultado por la presentación del libelo en 24 Horas, Arenas criticó a la oposición señalando: “Por fin la presentaron, llevábamos más de 15 días en esta teleserie política“.

En esa línea, cuestionó que “hicieron un texto bastante liviano que no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional”.

“Por supuesto que el ministro responderá; es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien“, remarcó Arenas.

La autoridad manifestó su confianza en la defensa de Rabat, argumentando que “una acusación constitucional así de liviana, mal preparada e ideológicamente sesgada, creo que no puede tener ningún triunfo en el Congreso“.

La acusación constitucional que ingresaron los jefes de bancada de los partidos de oposición consta de tres capítulos, en los cuales se cuestiona al ministro por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El texto fue firmado por los diputados Juan Santana (PS), Raúl Leiva (PS), Jorge Brito (FA), Emilia Schneider (FA), Jaime Araya (PPD), Daniela Serrano (PC), Marcos Barraza (PC), Jorge Díaz (DC), Javier Muñoz (DC) y Luis Malla (PL).