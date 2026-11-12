Justicia de EE.UU. aclara que aún no determina si mujer vinculada a Jensen Huang es espía china

(EFE)- El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo este jueves que el Departamento de Justicia aún no ha determinado si Alice Huang, la mujer con la que el cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental, era una espía china.

Blanche fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre la mujer, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de China.

“Ni el Departamento de Justicia, ni yo, ni el director (del FBI) Patel hemos llegado a ninguna conclusión sobre quién es ella realmente”, aclaró el fiscal.

Blanche se limitó a decir que su departamento está investigando “el asunto”.

Alice Huang está en el centro de una controversia que ha provocado una investigación interna en Nvidia y la dimisión hoy de Jensen Huang, quien dirigió la compañía durante 33 años.

El exdirector de Nvidia, de 63 años, se disculpó el domingo por haber sido “infiel” a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre su relación con la empresaria, quien ha trabajado para Megaspeed, una compañía china que es cliente de Nvidia.

El escándalo en torno a las infidelidades del fundador del fabricante estadounidense de semiconductores creció el miércoles, cuando el periódico The New York Times informó que Huang también mantuvo otra relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de atención sanitaria de Nvidia, lo que habría acelerado su renuncia.

La caída de Jensen Huang también pone el foco sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantuvo una estrecha relación con el exdirector de Nvidia.

Entretanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, aseguró este jueves a medios locales que Huang ha aceptado comparecer ante el Congreso estadounidense y que es posible que acuda al Capitolio la próxima semana.

Aunque en un principio se le pidió que compareciera el próximo miércoles 18 de noviembre, Mast añadió que es poco probable que lo haga ese día, aunque tendrá que comparecer antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre.