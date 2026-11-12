“The Legend of Zelda: Ocarina of Time” para Nintendo Switch 2 supera los 5,2 millones de ventas en solo cuatro días

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 superó los 5,2 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante sus primeros cuatro días en el mercado, según informó Nintendo este miércoles.

El videojuego llegó a la consola el pasado 5 de noviembre y se convirtió en el título publicado por la compañía que más rápido ha vendido en la historia de Nintendo Switch 2, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Se trata de una remasterización del clásico lanzado originalmente en 1998 para Nintendo 64. Esta nueva versión presenta gráficos renovados, música orquestal, voces, escenas cinemáticas ampliadas y controles de cámara y movimiento rediseñados.

En la aventura, los jugadores acompañan a Link en un recorrido por Hyrule que transcurre en dos épocas diferentes, en una historia que Nintendo presenta como una puerta de entrada a la saga para nuevas generaciones.

“The Legend of Zelda” celebra 40 años

El lanzamiento de Ocarina of Time también se enmarca en las actividades por el 40.º aniversario de The Legend of Zelda, que conmemora cuatro décadas desde la llegada del primer título de la serie a Japón, en 1986.

Entre las iniciativas anunciadas por Nintendo se encuentra una gira mundial de conciertos dedicada a la música de la franquicia, que comenzará en 2027.

A esto se suma la película de acción real basada en The Legend of Zelda, cuyo estreno en cines está previsto para el 30 de abril de 2027.