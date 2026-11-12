Noche de Museos 2026: Revisa los panoramas gratuitos, horarios y actividades disponibles

Este viernes 13 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de Museos 2026, en donde diversos espacios culturales abrirán sus puertas para recibir a las familias.
Este evento se inspira en Museos de Medianoche, que se desarrolló entre 2002 y 2018. Estas actividades se tratan de un hito patrimonial en el que museos y salas de exposición museográficas abren sus puertas en un horario extendido y de forma gratuita.
Durante la jornada se contará con actividades en línea y presenciales, y está abierto a toda la comunidad, incluyendo a niñas, niños, adolescentes y personas mayores.
Además, todas las actividades serán gratuitas.
Revisa los panoramas gratuitos
En el sitio web nochedemuseos.cl cuenta con un buscador para conocer las actividades disponibles por región y comuna. Durante la noche, habrá más de 360 museos abiertos a lo largo del país.
Los horarios dependen de cada lugar, pero en general, rondan entre las 17:00 y las 23:00 horas.
En la Región Metropolitana, algunos de los lugares que se encontrarán disponibles son: el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Interactivo Mirador, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Santiago Casa Colorado y el Palacio Pereira.
Para revisar los panoramas de la RM y del resto del país, puedes hacer clic aquí.
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