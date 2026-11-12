Black Friday 2026: Cuándo comienza, cuánto durará y qué marcas participaran

Este mes traerá consigo una nueva edición del Black Friday en Chile, en este evento se permitirá acceder a descuentos en distintas tiendas y marcas, tanto en compras por Internet como en locales presenciales.

La jornada se extenderá durante cuatro días y llegará semanas antes de la Navidad, por lo que representa una oportunidad para adelantar las compras de los regalos.

¿Cuándo comienza?

Este evento comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 del mismo mes, según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Los horarios y la duración de las ofertas pueden variar según los comercios adheridos. Algunas marcas podrían mantener sus descuentos durante los días del evento, aunque otras habilitan ofertas antes o después de la fecha oficial.

¿Qué marcas serán parte?