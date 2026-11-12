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Black Friday 2026: Cuándo comienza, cuánto durará y qué marcas participaran

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Black Friday 2026: Cuándo comienza, cuánto durará y qué marcas participaran

Este mes traerá consigo una nueva edición del Black Friday en Chile, en este evento se permitirá acceder a descuentos en distintas tiendas y marcas, tanto en compras por Internet como en locales presenciales.

La jornada se extenderá durante cuatro días y llegará semanas antes de la Navidad, por lo que representa una oportunidad para adelantar las compras de los regalos.

¿Cuándo comienza?

Este evento comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 del mismo mes, según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Los horarios y la duración de las ofertas pueden variar según los comercios adheridos. Algunas marcas podrían mantener sus descuentos durante los días del evento, aunque otras habilitan ofertas antes o después de la fecha oficial.

¿Qué marcas serán parte?

Hasta el momento, los organizadores del evento informaron sobre los participantes destacados del evento en su versión 2026.

    • Samsung
    • Xiaomi
    • HP
    • Lenovo
    • Decathlon
    • Nike
    • Puma
    • Sparta
    • Tricot
    • Vans
    • H&M
    • Raindoor
    • Columbia
    • Cat
    • New Balance
    • Paris
    • Casa Ideas
    • Sokobox
    • Cocha
    • Trivago
    • Turistik
    • Booking
    • Open English
    • Antártica
    • Pandora
    • Santa Isabel
    • Enel
    • Autoplanet

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