Black Friday 2026: Cuándo comienza, cuánto durará y qué marcas participaran

Este mes traerá consigo una nueva edición del Black Friday en Chile, en este evento se permitirá acceder a descuentos en distintas tiendas y marcas, tanto en compras por Internet como en locales presenciales.
La jornada se extenderá durante cuatro días y llegará semanas antes de la Navidad, por lo que representa una oportunidad para adelantar las compras de los regalos.
¿Cuándo comienza?
Este evento comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 del mismo mes, según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
Los horarios y la duración de las ofertas pueden variar según los comercios adheridos. Algunas marcas podrían mantener sus descuentos durante los días del evento, aunque otras habilitan ofertas antes o después de la fecha oficial.
¿Qué marcas serán parte?
Hasta el momento, los organizadores del evento informaron sobre los participantes destacados del evento en su versión 2026.
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- Samsung
- Xiaomi
- HP
- Lenovo
- Decathlon
- Nike
- Puma
- Sparta
- Tricot
- Vans
- H&M
- Raindoor
- Columbia
- Cat
- New Balance
- Paris
- Casa Ideas
- Sokobox
- Cocha
- Trivago
- Turistik
- Booking
- Open English
- Antártica
- Pandora
- Santa Isabel
- Enel
- Autoplanet
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