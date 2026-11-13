Rosalía y Milo J entre los más premiados de los Latin Grammy 2026: Revisa el listado completo de ganadores

(CNN Español) — La Academia Latina de la Grabación celebró el jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, la gala número 27 de los premios Latin Grammy.

La cantante española Rosalía fue la más premiada de la gala, con cinco Latin Grammy, incluyendo los más importantes de la gala: mejor álbum del año por “Lux (Complete Works)” y mejor canción del año por “La Perla”.

Además, triunfó en las categorías de canción pop, mejor álbum de música alternativa y mejor video musical de formato corto por “Sauvignon Blanc”.

El músico argentino Milo J ganó la categoría de mejor grabación del año por “Niño”.

Luego de Rosalía, los músicos más premiados de la gala fueron, con tres estatuillas cada uno, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Milo J.

Otros artistas que también fueron reconocidos en la ceremonia fueron Karol G, Xavi Silvana Estrada, Luis Enrique, Grupo Frontera, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Camila Fernández, Bizarrap, Alejandro Fernández y Fito Páez, entre otros.

La estrella del Tex-Mex Bobby Pulido, quien hace menos de dos semanas ganó el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias y que a partir de enero ocupará un asiento en la Cámara de Representantes, ganó el premio Latin Grammy a mejor álbum de música tejana.

El artista más nominado en 2026, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones, recibió el premio a mejor productor del año, con lo que se convirtió en la persona que más ha ganado premios Latin Grammy en la historia, con 30 estatuillas.

La venezolana Sara Schell recibió el premio a compositora del año.

A continuación, indicamos los ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2026.

Álbum del Año

“Equilibrivm”, por Anitta

“Free Spirits”, por Ca7riel y Paco Amoroso

“Taracá”, por Jorge Drexler

“Vendrán suaves lluvias”, por Silvina Estrada

“Tropicoqueta”, por Karol G

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

“Muda”, por Carín León

“La vida era más corta”, por Milo J

“Lux (Complete Works)”, por Rosalía – GANADOR

“¿Dónde es el After?”, por Rawayana

Canción del Año

“Coleccionando heridas”, por Karol G y Marco Antonio Solís

“¿Cómo se ama?”, por Jorge Drexler

“Dime”, por Silvana Estrada

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

“Hasta Jesús tuvo un mal día”, por Ca7triel y Paco Amoroso con Sting

“Humano”, por Juanes y Vivir Quintana

“La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia – GANADORA

“Mi gran amor”, por Santana con Becky G

“Mi gran amor”, por Santana con Becky G “Nilo”, por Zanna

“Solifican12”, por Milo J

Grabación del año

“Ha ha”, por Ca7riel y Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?”, por Jorge Drexler

“Dime”, por Silvana Estrada

“O Amor nos encontrou”, por Loulu Gilberto

“Colecionando heridas”, por Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

“Desde que te tengo”, por Carín León

“Niño”, por Milo J – GANADOR

“La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

“Alma”, por Elena Rose

Mejor Nuevo Artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofía Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Aria Vega – GANADORA

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

“KM0”, por Pablo Alborán

“Instrucciones para ser feliz”, por Monsieur Periné

“Enamorada”, por Nic

“Todo puede convertirse en canción”, por Debi Nova

“¿Y ahora qué +?”, por Alejandro Sanz – GANADOR

Mejor álbum pop tradicional

“Amorío”, Esteman y Daniela Spalla

“Puerta abierta”, por Kany García

“Yo canto 2” por Laura Pausini – GANADORA

“TQ+”, por Reik

“Querida yo”, por Yami Safdie

Mejor canción pop

“A la niña que fui”, por Kany García

“Amarillo”, por Joaquina

“Favorito”, por Nic y Raquel Sofía

“La perla”, por Rosalía con Yahritza y su Esencia – GANADORA

“Melancolía”, por Mon Laferte

Mejor álbum de música urbana

“Más cara”, por Bad Gyal

“Omerta”, por J Balvin y Ryan Castro

“Borondo (5020 Rcrds Sessions), por Beéle

“Tropicoqueta”, por Karol G – GANADORA

“Do Not Disturb: Late Checkout”, por Young Miko

Mejor canción urbana

“Buenos términos”, por Rauw Alejandro

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, por Bizarrap y Daddy Yankee – GANADOR

“Por si mañana no estoy”, por Omar Courtz

“Reliquia Do 2T”, por DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7

“Yo y tú”, por Beéle, Ovy On The Drums y Quevedo

Mejor canción de rap/hip hop

“Antisistema”, por J Noa y Trooko – GANADOR

“El pana Deiby”, por Akapellah

“Gohan y Goku”, por Arcángel

“Mono”, por Kase.O, OkeiFLou y Tokischa

“Poder”, por Feid y Lil Supa

Mejor interpretación de reguetón

“Contrabando”, por Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

“Choque”, por Bad Gyal y Chencho Corleone

“Verano rosa”, por Karol G y Feid – GANADORA

“Una aventura”, por Ozuna

“Uñas afiladas”, Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor interpretación urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, por Bizarrap y Daddy Yankee

“La villa”, por Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“Se lo juro mor”, por Feid

“Dile Luna”, por Karol G y Eddy Lover

“Gil”, por Milo J y Trueno – GANADOR

Mejor álbum de música norteña

“El mundo es del que se anima”, por Calibre 50

“Gravedad”, por Duelo

“Mis compas Vol. 2”, por Joss Favela

“Lo que me falta por llorar”, por Grupo Frontera – GANADOR

“50/50”, por Sofi Saar

Mejor canción regional mexicana

“Ese hombre es malo”, por Karol G

“Estamos todos”, por Intocable

“No capea”, por Xavi y Grupo Frontera – GANADOR

“Ojitos bellos”, por Grupo Frontera

“Osadía”, por Edén Muñoz

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

“Mi suerte es ser mexicano II”, por Pepe Aguilar

“La Fernández”, por Camila Fernández – GANADORA

“La voz de mi trompeta (50 años)”, por Mariachi Sol de México de José Hernández

“Bandera blanca”, por Cristian Nodal

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

“De parte mía”, por Kakalo

“Dinastía (Deluxe)”, por Peso Pluma y Tito Double P

“Contra todo”, por Rivs

“Dosis”, por Xavi – GANADOR

“Metamorfosis”, por Yahritza y su Esencia

Mejor álbum de música tejana

“Mi gran noche: Raphael en la voz de Kevin Aguilar”, por Kevin Aguilar

“3”, por Destiny Navaira

“Le seguiremos”, por Jay Perez

“Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, por Bobby Pulido – GANADOR

“Capítulo 8”, por Vilax

Mejor álbum de música banda

“Tequila y guaro”, por Luis Ángel “El flaco”

“Piratita”, por Banda Los Recoditos

“Piedras a la Luna”, por Edén Muñoz – GANADOR

Mejor álbum de música alternativa

“Cuerpos Vol. 1”, por Babasónicos

“Desde el coma”, por Bruses

“Free Spirits”, por Ca7riel y Paco Amoroso

“Demian”, por Teo Planell

“Lux (Complete Works)”, por Rosalía – GANADORA

Mejor canción de música alternativa

“Ante la duda, baila”, por Jorge Drexler – GANADOR

“Bugambilia”, por Francisca Valenzuela

“El reset”, por Dante Spinetta

“Querida Amalia”, por Bruses

“1:30”, por Mon Laferte

Mejor álbum cantautor

“Improviso”, por Djavan

“Taracá”, por Jorge Drexler – GANADOR

“Vendrán suaves lluvias”, por Silvana Estrada

“Musas en mí”, por Harath Herce

“Femme Fatale”, por Mon Laferte

Mejor canción cantautor

“Dime”, por Silvana Estrada – GANADORA

“Generación digital”, por Joaquina

“Las palabras”, por Jorge Drexler

“Musas en mí”, por Harath Herce

“Temblor y réplica”, por Covi Quintana

Mejor álbum de salsa

“Invicto”, por Charlie Cruz

“El alma en clave”, por Luis Enrique – GANADOR

“El relevo”, por Luis Figueroa

“Más que palabras”, por Grupo Niche

“Malportada”, por Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

“Jorgito”, por Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

“Vallenato Social Club”, por Gusi

“Corazón ausente”, por Ke Personajes

“El tiempo perfecto”, por Karen Lizarazo

“El último disco, Vol. 1”, por Carlos Vives – GANADOR

Mejor álbum de merengue y/o bachata

“Música para bailar”, por Fariana

“Todo llega”, por Manerra

“No era el plan”, por Gabriel Pagán

“Oye Eta Vaina”, por Covi Quintana

“Chula”, por Techy – GANADOR

Mejor música tropical tradicional

“Algo nuevo de ayer”, por Dayhan Díaz

“Orgánico”, por Los Tri-O

“Eternamente Omara”, por Omara Portuondo

“Íntimo (en vivo)”, por Gilberto Santa Rosa – GANADOR

“Cualquiera se enamora”, por Leoni Torres

Mejor álbum tropical contemporánea

“De amor, sueños y cantares”, por Jorge Luis Chacín

“Índole”, por Alex Cuba

“Antes que el tiempo se vaya”, por Fonseca – GANADOR

“Candela”, por Greeicy

“Color Fania”, por Niña Pastori

Mejor canción tropical

“Nombre y apellido”, por Luis Enrique y De La Ghetto – COGANADORA

“Crayola”, por Danny Ocean

“Latino”, por Yeisy Rojas

“Realidad-ES”, por Grupo Niche – COGANADORA

“Todo llega”, por Manerra

Mejor álbum folclórico

“Concierto de gala (desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva)”, por Eva Ayllón

“La quinta esencia”, por Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco

“Cambias mi mundo”, por Lila Downs

“L+a vida era más corta”, por Milo J – GANADOR

“Candombe (en vivo, Teatro Solís)”, por Julieta Rada

Mejor álbum pop/rock

“Mi año gótico”, por Emmanuel Horvilleur

“Juanesteban”, por Juanes – GANADOR

“Tierra de nadie”, por La Vida Bohème

“Olas de luz”, por Draco Rosa

“Términos & condiciones”, por Usted Señalemelo

Mejor canción pop/rock

“Antes de que el mundo se acabe”, por Paty Cantú

“Hasta Jesús tuvo un mal día”, por Ca7riel y Paco Amoroso con Sting – GANADOR

“Hasta que me quede sin voz”, por Leiva

“Me levanté de la cama”, por Arath Herce

“Ratera”, por Bruses

Mejor álbum de rock

“A la mitad”, por Beta

“Malicia”, por Mago de Oz

“Ceremonia”, por 1915

“Shine”, por Fito Páez – GANADOR

“La frontera”, por Viniloversus

Mejor canción de rock

“Destruirse”, por Viniloversus

“Ego”, por The Warning – GANADOR

“Las fuerzas armadas del amor”, por Fito Páez

“Montserrat”, por Draco Rosa

“Rojo profundo”, por Dillom

Mejor canción de raíces

“El alma mía”, por Silvana Estrada

“El tambor chico”, por Facundo Balta y Jorge Drexler – GANADOR

“La puñalá”, por Andre y Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel

“Spiritual Energies”, por Eli Alvarado

“Urano”, por Nathasha Bravo y Jorge Glem

Mejor álbum de tango

“Neopía”, por Aníbal Berraute

“Somos”, por Lidia Borda y Ariel Ardit

“Fueyerías”, por Pablo Jaurena

“Revolucionario Filarmónico”, por Quinteto Revolucionario y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

“Le Grand Tango”, por Quinteto Astor Piazzolla – GANADOR

Mejor álbum de jazz latino/jazz

“Folklore”, por Caracas Trío

“Paco De Lucía Music for Big Band”, por Alex Conde

“Verve”, por Lívia Mattos

“Gonzalo Plays Pino”, por Gonzalo Rubalcaba Trío – GANADOR

“Vanguardia subterránea: Live at The Village Vanguard”, por Miguel Zenón Quartet

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell – GANADORA

Productor del año