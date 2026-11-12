Presupuesto 2027: Cámara rechaza partida de Segegob tras críticas de diputados oficialistas, opositores y del PDG

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la partida destinada al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), que aumentaba en cerca de 40% los recursos destinados a la Secretaría de Comunicaciones.

Esta decisión se produce luego de una serie de críticas a la cartera, que se ha envuelto en críticas tras la exsecretaria de Estado Mara Sedini, siendo reemplazada por el biministro Claudio Alvarado.

En el debate parlamentario, el diputado Javier Olivares (PDG), quien criticó los recursos solicitados, agregando que “más de 27 mil millones de pesos para un ministerio que no ha demostrado resultados que justifiquen semejante gasto (…) Para comunicar, sí hay plata, pero así y todo comunican mal“.

Un voto que llamó la atención fue el del parlamentario oficialista Agustín Romero (Rep), quien señaló que “es un ministerio que no sirve para nada. Y yo espero que en mi gobierno, el gobierno por el que voté y que respaldo plenamente, que esta sea la última vez que vemos esto como partida del presupuesto”.

Desde la oposición, la parlamentaria Daniela Serrano (PC) sostuvo que el principal problema de la cartera es que se le han suprimido sus funciones.

“No tenemos un ministro, y eso es real (…) La plata en materia de comunicaciones que están pidiendo en aumento no se justifica y no fueron capaces incluso de explicarlo de buena manera en la subcomisión mixta”, apuntó.